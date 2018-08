Amichevole: Savona-Ligorna 0-0, vincono le difese

Questo pomeriggio il test match di allenamento tra Savona e Ligorna termina con un pareggio a reti inviolate.

Certamente un’ottima occasione per Mister Grandoni di poter vedere all’opera la sua squadra. Sia il Savona che il Ligorna imballate dai primi durissimi giorni di preparazione, hanno comunque dato vita ad un incontro combattuto soprattutto a centrocampo.

Occasione per scendere in campo per tutti i giocatori della rosa compreso Vittiglio che ha giocato nonostante i 3 punti freschi di stamattina, dopo uno scontro in allenamento. Anche oggi durante la partita del pomeriggio Bacigalupo ha subito un colpo che gli è costato 5 punti di sutura.