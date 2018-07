Amichevole: Samp-Padova 1-0, decide Capezzi

Un gradino di difficoltà in più e una vittoria firmata Capezzi sotto lo sguardo attento del presidente Ferrero.

Contro il Padova, neopromosso in Serie B, la Sampdoria conclude in crescendo – di risultato e di difficoltà – le amichevoli a Temù. La contesa si sblocca nella seconda frazione, quando si registrano anche gli esordi assoluti in maglia blucerchiata dei brasiliani Rafael e Tavares e quelli stagionali dei tre nazionali polacchi, rientrati sabato scorso dalle vacanze post Mondiale. Solo Verre, reduce dallo stato influenzale di ieri, non è stato utilizzato da Giampaolo.

Caldo. Primo tempo caldo a livello meteo e freddo per le poche emozioni. La Samp palleggia e cerca varchi, i biancoscudati si chiudono e provano a ripartire. Si registrano una traversa di Caprari su assist di Praet (11′), un tentativo di Quagliarella murato dalla difesa (24′) e due opportunità su sviluppi da corner: colpo di testa alto di Andersen (24′) e girata di Jankto (42′). Due i leggeri pericoli per la porta di Audero: un traversone teso di Contessa sul quale non arriva Ravanelli (29′) e una conclusione da lontano dello stesso Contessa (32′).

Gol. Cala la temperatura nella ripresa e aumenta il ritmo della gara. I ragazzi vanno subito vicino al gol con una punizione di Quagliarella (5′) ben parata da Merelli che però, otto minuti più tardi, al capolinea di un’azione martellante, s’incarta su una fortissima conclusione dalla distanza di Capezzi: è l’1-0. Nel tradizionale carnevale delle sostituzioni, Rafael salva su Ceccaroni che spunta dal nulla in una mischia, mentre i blucerchiati sfiorano il raddoppio con Stijepovic al 32′ (bella parata di Perisan) e con Ramírez al 37′ (l’uruguayano non sfrutta al meglio un bel traversone di Tavares e un assist di Kownacki). Sabato è in programma l’ultima tappa italiana della preparazione estiva: a Trento con il Parma si salirà un altro gradino ancora.

Sampdoria 1

Padova 0

Reti: s.t. 13′ Capezzi.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero (1′ s.t. Rafael); Sala (18′ s.t. Ramírez), Andersen (1′ s.t. Ferrari), Colley (18′ s.t. Leverbe), Murru (1′ s.t. Rolando); Barreto (32′ s.t. Bereszynski), Capezzi (32′ Peeters), Jankto (32′ s.t. Linetty); Praet (32′ s.t. Tavares); Caprari, Quagliarella (25′ s.t. Stijepovic).

A disposizione: Belec, Baumgartner.

Allenatore: Giampaolo.

Padova (3-5-2): Merelli (22′ s.t. Perisan); Cappelletti, Capelli (17′ p.t. Ceccaroni), Ravanelli (10′ s.t. Broh); Salviato (1′ s.t. Madonna), Pulzetti (19′ s.t. Mazzocco), Della Rocca (25′ s.t. Cisco), Belingheri (10′ s.t. Minesso, 28′ s.t. Piovanello), Contessa; Bonazzoli (1′ s.t. Sarno), Marcandella (1′ s.t. Guidone).

A disposizione: Favaro, Scevola, Moro.

Allenatore: Bisoli.

Arbitro: Maggioni di Lecco.

Assistenti: Lombardo di Sesto San Giovanni e Mokhtar di Lecco.

Note: spettatori 1.500 circa; terreno di gioco in buone condizioni.