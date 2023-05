Alture Valbisagno, auto si ribalta: donna finisce in ospedale

Questo pomeriggio intorno alle 15, si è verificato un incidente in salita Sant’Eusebio, sulle alture della Valbisagno.

Per cause in via di accertamento un’auto si è ribaltata e una donna di 47 anni è rimasta ferita.

Sul posto i vigili del fuoco dallaGenova Est, i militi della Croce Azzurra di Bavari e della Croce Verde San Gottardo, l’automedica Golf 3 del 118 e gli agenti della polizia locale.

L’infortunata è stata estratta dai vigili del fuoco. Sul posto gli uomini del 118 hanno riscontrato un trauma toraco-addominale.

La donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Il tratto di strada interessato è stato chiuso e riaperto intorno alle 17.30. La dinamica è in fase di accertamento.