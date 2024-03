Alture Lavagna, tendopoli con supermarket droga: 4 nordafricani arrestati

Quattro arresti ordinati dal giudice per le indagini preliminari a carico di giovani nordafricani in età compresa tra 23 e 30 anni sono stati eseguiti ieri dalla squadra investigativa del Commissariato di Chiavari con la collaborazione dei colleghi di Genova, Pisa e Lucca.

Gli arrestati avevano organizzato in un bosco sulle alture di Lavagna una sorta di tendopoli con un supermarket all’aperto per l’acquisto di cocaina e hashish con 95 clienti identificati e segnalati come consumatori di sostanze stupefacenti.

Ognuno aveva un suo ruolo per evitare di essere scoperto, ma nonostante gli accorgimenti i poliziotti sono riusciti per mesi a documentare lo spaccio di droga e ad arrestare i responsabili.