Altro incidente sul lavoro, operaio vola giù da ponteggi alla Foce

Altro incidente sul lavoro a Genova. Secondo quanto riferito, stamane un operaio di 55 anni è volato giù da un’impalcatura in un cantiere in via Casaregis a Genova Foce.

Dalle prime informazioni, il muratore sarebbe caduto da oltre due metri di altezza mentre lavorava su alcuni ponteggi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica.

Il ferito ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso al San Martino, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.