Altraonda Festival chiude la seconda edizione con 70mila presenze, il 70% del pubblico arriva da fuori Genova

La rassegna musicale del Porto Antico si è svolta dal 27 giugno al 30 luglio. Tra gli appuntamenti più seguiti i concerti di Fiorella Mannoia, Bresh, Litfiba, Ex-Otago, Cosmo e Sayf

Si è chiusa il 30 luglio 2026 la seconda edizione di Altraonda Festival, la rassegna musicale ospitata tra l’Axpo Arena del Mare e Piazza delle Feste nell’ambito di Porto Antico EstateSpettacolo. Nel corso delle cinque settimane di programmazione, dal 27 giugno al 30 luglio, il festival ha registrato 70mila presenze complessive, con il 70% degli spettatori proveniente da fuori Genova.

Il dato sull’affluenza rappresenta l’elemento più significativo dell’edizione 2026 e conferma la capacità della manifestazione di richiamare pubblico anche oltre i confini cittadini.

Secondo gli organizzatori di Ops Eventi, la partecipazione registrata evidenzia il ruolo della rassegna come appuntamento capace di attrarre sia residenti sia visitatori. Nelle dichiarazioni diffuse al termine della manifestazione, i fondatori Nicolò Sasso, Alessandro Orlando e Luca Pietronave hanno inoltre sottolineato l’auspicio di un maggiore sostegno istituzionale per favorire la continuità e lo sviluppo del progetto.

I concerti che hanno segnato l’edizione 2026

Il cartellone si è aperto il 27 e 28 giugno con i due concerti di Fiorella Mannoia dedicati al progetto Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, entrambi sold out.

Tra gli appuntamenti che hanno registrato il tutto esaurito figurano anche le quattro date di Bresh, in programma il 1°, 3, 4 e 5 luglio con lo spettacolo Mare Nostrum, il concerto dei Litfiba nella formazione originale per il quarantennale dell’album 17 Re e Santissima Fest 2026 di Sayf, andato in scena il 18 luglio.

La rassegna ha ospitato anche il concerto degli Ex-Otago, dedicato al decennale dell’album Marassi, oltre alla giornata del 29 luglio che ha unito il concerto all’alba di Cosmo e l’esibizione serale di okgiorgio.

Sul palco di Altraonda Festival si sono esibiti inoltre Negramaro, Asco, Kid Yugi, Frah Quintale, Mannarino, Emma e Pippo Sowlo.

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