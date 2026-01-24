Allerta neve in Liguria: gialla sabato sera nell’entroterra

Sotto osservazione i versanti padani tra Ponente e Levante, fiocchi già caduti in diverse valli

Una nuova fase di instabilità interessa l’entroterra ligure con il ritorno dell’allerta meteo gialla per neve prevista per sabato 24 gennaio, dalle ore 18 fino alla mezzanotte. L’avviso segue una prima finestra di criticità già attiva nella giornata di venerdì e riguarda le aree interne dei versanti padani. Le zone interessate sono la D, che comprende Valle Stura, entroterra del Savonese e Val Bormida, e la E, che include le valli Scrivia, Trebbia e d’Aveto.

Dove si sono registrate le nevicate

Nel corso della notte tra venerdì e sabato la neve ha già fatto la sua comparsa in diversi comuni dell’Appennino ligure. A Santo Stefano d’Aveto l’accumulo ha raggiunto circa dieci centimetri. Fiocchi segnalati anche a Vobbia, Casella, Ceranesi, Savignone, Montebruno, Busalla e Montoggio, oltre che lungo la Valle Stura e al Passo dei Giovi. La Val Bormida è risultata meno coinvolta nelle prime ore, mentre nel Savonese e nell’entroterra imperiese non si sono registrate criticità rilevanti.

Viabilità e disagi notturni

La situazione più complessa si è verificata sulla A26, dove nella serata di venerdì un incidente in direzione nord, in prossimità dell’uscita di Masone, unito alla presenza di neve sulla carreggiata e ai cantieri attivi, ha causato rallentamenti e lunghe code. Nel resto della regione la viabilità è rimasta sostanzialmente sotto controllo.

Evoluzione meteo per sabato 24 gennaio

Dopo una temporanea attenuazione dei fenomeni, nel tardo pomeriggio e in serata è atteso un nuovo peggioramento. Le precipitazioni torneranno diffuse con nevicate fino a moderate sui versanti padani di Ponente, localmente fino ai fondovalle, e più deboli sulle aree di Levante e sull’interno del Ponente occidentale. I venti sono previsti in rinforzo, con raffiche localmente forti soprattutto sul centro della regione, mentre il mare tenderà a diventare molto mosso o localmente agitato sul Ponente per onda lunga da sud-sudovest. Le basse temperature continueranno a determinare condizioni di disagio fisiologico da freddo, in particolare nelle zone interne.

Attualmente, alle ore 9.45, su Genova è comparso il sole.

