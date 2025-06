Allerta meteo per temporali: le disposizioni del COC di Genova

Attivato il Centro Operativo Comunale: le misure di prevenzione in tutta la città

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di Genova si è riunito nel pomeriggio di oggi a seguito della dichiarazione di allerta meteo gialla per temporali, diramata dalla Regione Liguria. L’allerta sarà in vigore dalle 18 alle 23.59 di sabato 21 giugno su tutto il territorio comunale.

Sulla base di quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, sono state attivate tutte le misure operative per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Le raccomandazioni ai cittadini durante l’allerta gialla

Durante il periodo di allerta, tutti i cittadini sono invitati a seguire scrupolosamente i comportamenti di autoprotezione, utili a prevenire danni e situazioni di pericolo. In particolare:

In fase di preallerta:

Proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali a piano strada

i locali a piano strada Chiudere porte e accessi a cantine, garage e seminterrati

a cantine, garage e seminterrati Spostare veicoli in zone elevate non soggette ad allagamenti

in zone elevate non soggette ad allagamenti Tenere a portata di mano kit di emergenza, con torcia, radio a pile e pronto soccorso

Durante l’allerta attiva:

Restare aggiornati tramite fonti ufficiali (radio, tv, siti istituzionali)

(radio, tv, siti istituzionali) Evitare le zone a rischio allagamento , come sottopassi, argini, ponti e aree basse

, come sottopassi, argini, ponti e aree basse Non accedere a cantine e seminterrati, salire ai piani superiori ed evitare sempre l’ascensore

Sorveglianza dei corsi d’acqua e chiusura dei cantieri

Per tutta la durata dell’allerta, i principali corsi d’acqua cittadini sono monitorati da Polizia Locale e volontari della Protezione Civile. Restano chiusi cantieri e scavi in alveo e vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo, sul torrente Chiaravagna.

L’evento “Symphony of CAOS” si svolgerà regolarmente

Nonostante l’allerta, lo spettacolo “Symphony of CAOS” in programma alle 21 in piazza della Vittoria è confermato. In caso di peggioramento delle condizioni meteo, sono già pronte procedure operative in coordinamento con il C.O.C., che verranno attivate dal personale di sicurezza, dalla Polizia Locale e dai volontari.

Dove informarsi: canali ufficiali e aggiornamenti in tempo reale

Tutti gli aggiornamenti sull’allerta meteo sono disponibili su:

allertaliguria.regione.liguria.it

comune.genova.it – sezione Protezione Civile

Pannelli a messaggio variabile sulle principali arterie viarie

sulle principali arterie viarie Paline elettroniche alle fermate AMT

