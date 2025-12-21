Allerta meteo neve in Liguria è gialla sulle zone interne del Ponente

Allerta gialla dalle 13 alle 24 di lunedì 22 dicembre per le aree interne di Ponente e i versanti padani occidentali

Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve che interesserà la Liguria a partire dalle ore 13 fino alle 24:00 di domani, lunedì 22 dicembre. L’avviso riguarda in particolare le zone interne dell’area A, corrispondente al Ponente ligure, e l’area D, che comprende i versanti padani di Ponente. La decisione è legata all’arrivo di una perturbazione destinata a influenzare le condizioni meteorologiche regionali nel corso della settimana.

Precipitazioni in arrivo dalla serata

Dalla serata odierna sono attese precipitazioni diffuse, associate al transito del sistema perturbato. I fenomeni risulteranno più estesi sul centro-ponente della regione, con piogge deboli nelle prime ore del mattino e un progressivo aumento dell’intensità nel corso della giornata. Dalle ore centrali è prevista un’intensificazione delle precipitazioni, che potranno risultare localmente moderate, con cumulate più significative in serata.

Quota neve in calo e situazione nell’entroterra savonese

La quota neve è prevista in diminuzione sulle Alpi Marittime, dove in serata sono attese nevicate moderate o localmente forti. Nell’entroterra della provincia di Savona, Arpal segnala la possibilità di nevicate deboli nelle aree considerate più sensibili, con fenomeni di neve bagnata e nevischio che potrebbero creare disagi alla circolazione, soprattutto nelle ore serali.

Centro e Levante: fenomeni più deboli

Sul centro e sul Levante ligure la perturbazione si manifesterà con effetti più contenuti. Nel corso del pomeriggio sono previste deboli piogge sparse, senza fenomeni di particolare intensità rispetto al Ponente e alle zone interne.

Evoluzione nelle prossime ore e monitoraggio

Le precipitazioni proseguiranno anche nella notte tra lunedì e martedì, con una generale attenuazione dei fenomeni attesa nella giornata di martedì. Il quadro meteorologico resterà tuttavia instabile, con una settimana caratterizzata da condizioni grigie e piovose. La situazione verrà rivalutata nelle prossime ore sulla base dell’evoluzione dei modelli previsionali.

Durante tutta la durata dell’allerta, la Sala Operativa Regionale resterà attiva. In caso di eventi intensi, il monitoraggio in tempo reale sarà pubblicato sul portale ufficiale di Allerta Liguria e sui canali informativi regionali dedicati ai dati meteo aggiornati.