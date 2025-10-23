Allerta meteo arancione, anticipata la chiusura: ecco i nuovi orari in Liguria

Rimodulata l’allerta meteo in Liguria

È stata anticipata alle 15 di oggi, giovedì 23 ottobre, la chiusura dell’allerta meteo arancione diramata nelle scorse ore per temporali e piogge diffuse sulla Liguria. I nuovi modelli previsionali e lo sviluppo prevalentemente marittimodella struttura temporalesca hanno infatti consentito alla Protezione Civile regionale di rimodulare la durata dell’allerta, differenziandola per zone.

Centro, Levante e Ponente: le nuove tempistiche

Nel dettaglio, sul Centro della regione (zona B) l’allerta arancione terminerà alle 15, lasciando spazio a una fase giallafino alle 17.

Sul Levante ligure (zone C ed E), la chiusura dell’allerta arancione è fissata alle 18, seguita da un’allerta gialla fino alle 19, che si estende fino alle 20 sui bacini grandi della zona C.

Sul Ponente (zone A e D), invece, l’allerta gialla si concluderà alle 15, segnando un miglioramento più rapido delle condizioni meteo.

Monitoraggio continuo e attenzione sul territorio

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per l’intera durata dell’allerta per garantire il monitoraggio costante della situazione e fornire aggiornamenti in caso di eventuali fenomeni intensi. Durante le ore di allerta, sarà possibile consultare in tempo reale i dati e i bollettini meteo sul sito ufficiale della Regione Liguria: https://allertaliguria.regione.liguria.it/.

