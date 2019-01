Allerta gialla per neve fino a mezzanotte di domani: disposizioni Comune di Genova

A seguito dell’allerta gialla per neve, emesso oggi dal Centro funzionale meteo idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, prevista anche sul territorio genovese dalle 6 fino alle 24 di domani, sono entrate in vigore misure previste dal Piano emergenza.

Lo ha comunicato oggi il Comune di Genova. Ecco i dettagli.

“Amiu procederà a una salatura preventiva sulle alture a partire dalla serata di oggi. E’ stata allertata per un eventuale passaggio di mezzi spargisale lungo la restante viabilità principale.

Eventuali ulteriori interventi di ‘salatura’ delle strade saranno predisposti dai Municipi.

I mezzi a disposizione per gli interventi sono 13 di Amiu, 3 di Aster, uno di Amt e uno della Protezione civile del Comune. Amiu ne possiede ulteriori 10 in caso di necessità.

La Polizia Municipale garantisce il servizio di pronto impiego su eventuali situazioni critiche collegate con l’allerta.

Amt ha attivato le misure preventive stabilite dalla procedura di Allerta Neve, che prevede il monitoraggio della circolazione dei mezzi e l’eventuale dotazione di catene qualora l’evoluzione delle condizioni meteo lo richiedesse. Il servizio potrebbe subire rallentamenti o limitazioni soprattutto sulle zone collinari.

Aster ha attivato il proprio piano interno di emergenza.

Si è provveduto ad allertare tutti i dirigenti scolastici;

Sono state contattate le associazioni del territorio che collaborano con il Comune per il piano di accoglienza delle persone senza dimora.

Sono previsti circa 120 posti di accoglienza notturna tra emergenza e prima accoglienza.

Al momento sono ancora disponibili posti presso le seguenti strutture: vico Stoppieri con orario di apertura dalle 20 alle 8; Rifugio (ex Baobab) con accoglienza H24; pronto intervento sociale Salita nostra Signora del Monte con accoglienza H24; Massoero, con orario di apertura dalle 21 alle 7; La Casetta di Auxilium, con orario di apertura dalle 19 alle 8”.

Tursi ha inoltre ribadito che “durante il periodo di allerta i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione in caso di allerta neve:http://www.comune.genova.it/pages/cosa-fare-caso-di-neve.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt; sito del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria (www.allertaliguria.gov.it); sito del Comune di Genova (http://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile); servizio gratuito di allerta meteo via sms”.

Per ottenere informazioni più dettagliate e ampie si consiglia anche di scaricare la APP gratuita “Io non rischio”. Per accedere all’applicazione via web digitare sul device iononri-schio.comune.genova.it.

E’ anche possibile avere informazioni e avvisi tramite i canali Telegram agli indirizzi “ProtezioneCivileComuneGenova_bot” e “@ProtCivComuneGe”

Per tutta la durata dell’allerta è attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova.