Allerta gialla a Genova: forte temporale colpisce da Ponente a Levante

Un violento temporale ha interessato Genova fin dalle prime ore del mattino, causando criticità diffuse da Ponente a Levante. L’allerta gialla per temporali, emessa da Arpal per tutta la Liguria, è scattata a mezzanotte e resterà in vigore fino alle 18. A preoccupare è stato soprattutto il rio Cantarena a Sestri Ponente, che ha superato la soglia di pre-allarme idrometrico, mentre numerosi allagamenti sono stati segnalati a Pra’, Pegli e Multedo.

Valbisagno e Levante sotto la pioggia: picchi record a Monte Gazzo

Dopo aver colpito il Ponente cittadino, la cella temporalesca si è spostata verso la Valbisagno e il Levante, causando ulteriori allagamenti e disagi alla viabilità. Secondo i dati Arpal, sul Monte Gazzo sono caduti 86,2 mm di pioggia in un’ora, mentre a Pegli si sono registrati 67,2 mm nello stesso intervallo di tempo. Le precipitazioni sono state accompagnate da una forte attività elettrica, locali grandinate di medie dimensioni e fenomeni di downburst che hanno provocato raffiche di vento improvvise e intense.

Chiuso il sottopasso di via Opisso a Pegli, poi riaperto

Tra i punti più critici segnalati dai vigili del fuoco c’è stato il sottopasso ferroviario di via Opisso a Pegli, chiuso temporaneamente per allagamento e successivamente riaperto al traffico. Numerosi gli interventi di emergenza in tutto il Ponente genovese per liberare strade e abitazioni invase dall’acqua. La Protezione civile ha mantenuto il monitoraggio costante dei corsi d’acqua e dei principali rii cittadini per prevenire ulteriori esondazioni.

Allerta gialla su tutta la Liguria fino alle 18

L’allerta gialla resta in vigore su tutta la Liguria fino alle 18 di sabato 2 agosto (ad eccezione dell’Imperiese, dove è scattata dalle 12). I modelli previsionali avevano già individuato un nucleo temporalesco sulla zona centrale della regione, con un successivo spostamento verso Levante nel corso della giornata. Arpal avverte che i fenomeni potrebbero essere ancora intensi, con forti raffiche di vento e grandinate localizzate, per poi attenuarsi in serata lasciando una variabilità residua.

Rischio mare molto mosso e nuova instabilità domenica

Secondo le previsioni Arpal, nella giornata di sabato è atteso un aumento del moto ondoso con mare fino a molto mosso e onda lunga su tutta la regione. Per la giornata di domenica resta l’incertezza, con possibili nuove fasi di instabilità soprattutto sul centro e Levante ligure.

Le disposizioni del Comune di Genova per l’allerta gialla

Durante lo stato di allerta gialla, i cittadini sono invitati ad adottare comportamenti di autoprotezione:

Proteggere locali a piano strada con paratie o sacchi di sabbia e chiudere cantine e garage.

Spostare veicoli in zone più alte non soggette ad allagamenti.

Tenere in casa una torcia, una radio a pile e una cassetta di pronto soccorso.

Con l’entrata in vigore dell’allerta è raccomandato:

Seguire costantemente gli aggiornamenti forniti da autorità e fonti ufficiali.

Evitare aree a rischio come sottopassi, argini di torrenti e zone basse della città.

Non sostare in cantine o seminterrati e salire ai piani superiori, evitando l’uso dell’ascensore.

Durante l’allerta restano chiusi cantieri e scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

