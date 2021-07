All’Anima festival il 6 Luglio si tifa Italia con Venditti

All’Anima festival il 6 Luglio si tifa Italia con Venditti, alle 20 il concerto, alle 21 la proiezione della partita e poi si torna a cantare

Sarà una serata indimenticabile quella che si preannuncia martedì, per l’apertura dell’Anima Festival all’Anfiteatro dell’Anima a Cervere.

Antonello Venditti inaugura la sesta edizione di Anima Festival nel giorno in cui l’Italia gioca la grande sfida calcistica contro la Spagna. Il cantautore romano seguirà la partita che verrà proietta sul maxi schermo, durante il suo concerto.

“C’è gran voglia di tifare la nostra Nazionale. Nel giorno della semifinale degli Europei il grande cantautore romano ha voluto condividere con i suoi fans l’emozione di seguire la partita.

Il concerto inizierà alle 20, invece che alle 21. Poi Venditti si unirà al pubblico davanti al maxischermo montato sul palco per fare il tifo insieme ai suoi fans per l’Italia.

E al termine della partita si tornerà a cantare insieme. Solo un cantautore generoso come Antonello Venditti poteva avere un’idea tanto originale e coinvolgente che unisce tutti per sostenere i nostri giocatori arrivati ad un traguardo così importante spiegano i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo, organizzatori della grande kermesse cuneese

Ringraziamo il management del cantautore per la grande disponibilità a organizzare questo esperimento mai tentato prima che pensiamo verrà apprezzato dai tanti che hanno già comprato da tempo il biglietto per il concerto.

Prima del concerto e durante la partita sarà possibile come sempre gustare tutte le proposte enogastronomiche del territorio, diventate l’altra colonna portante di questo festival cuneese.

Alle 21 verrà allestito un maxischermo sul palco dell’Arena e tutti gli spettatori potranno vedere la partita in una cornice unica, durante una serata speciale.

Non potevamo iniziare in modo migliore il nostro Festival, arrivato alla sesta edizione. Ringraziamo Antonello Venditti per questo regalo che ci ha voluto fare aggiungono i fratelli Chiarlo -.

Dopo martedì continueremo con altri nomi di primissimo piano: Francesco De Gregori il 9 luglio, Giuseppe Giacobazzi il 12 luglio, Gianna Nannini il 14 luglio, Andrea Pucci il 19 luglio, Jethro Tull, il 26 luglio, Morricone History, il 27 luglio, Annalisa, il 5 agosto.

L’Anima festival prosegue con altre date in collaborazione con il Comune di Fossano in piazza Castello: Piero Pelù il 7 agosto, Il Tre, il 28 agosto e Max Pezzali il 18 e 19 settembre, Biglietti in prevendita su Ticketone.