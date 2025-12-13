Alla Sala Mercato arriva Sputnik Sweetheart

Il Teatro Nazionale presenta il 16 dicembre alla Sala Mercato la sua terza produzione della stagione in prima nazionale Sputnik Sweetheart, tratto dal romanzo La ragazza dello Sputnik dello scrittore giapponese Haruki Murakami.

Lo spettacolo, tra i rari esempi di adattamento teatrale da romanzi o racconti dello scrittore giapponese, segna l’esordio alla regia di Francesco Biagetti, classe 1997, diplomato alla Scuola del Teatro di Genova, così come Nicoletta Cifariello, Bianca Mei, Davide Niccolini, Alfonso Pedone, Federica Trovato, Dalila Toscanelli che compongono il Collettivo Aruanda ,piccola cellula di ex allieve e allievi della Scuola “Mariangela Melato” del Teatro Nazionale di Genova.

Sumire è un’aspirante scrittrice, ha poco più di vent’anni, è “un’inguaribile romantica, testarda e cinica, completamente inesperta della vita e del mondo. Myu è una donna d’affari, quarantenne, sposata, raffinata, ricca e bella. Nel romanzo – attraverso la voce del narratore, un insegnante delle elementari senza nome, amico e confidente di Sumire (entrambi sono “due persone quasi sole al mondo”) – il lettore esplora l’attrazione e l’amore tra le due donne, ostacolato da una passata esperienza di Myu, che la separa dal sesso e dal mondo, imprigionandola in una sorta di vuoto esistenziale. Per Sumire è il primo innamoramento: “la sua vita monotona e il suo piccolo mondo vengono messi sottosopra da questa novità senza precedenti”. Riusciranno Sumire e Myu ad incontrarsi, o faranno come il satellite Sputnik, condannato a vagare per sempre nello spazio?

Il regista Francesco Biagetti annota: “Portare in scena questo romanzo significa attraversare uno dei territori narrativi più enigmatici e delicati di Murakami: un paesaggio sospeso tra solitudine e desiderio, tra concretezza quotidiana e dimensione onirica.

Per me questo romanzo appartiene a una dimensione intima e formativa: l’ho incontrato a tredici anni e ha modificato per sempre la mia percezione del mondo, della letteratura e dell’idea stessa di identità… Lo spettacolo è un attraversamento, senza cercare soluzioni né offrire risposte. Essenzialmente ho voluto restituire un omaggio o meglio, un debito di gratitudine alla delicatezza con cui Murakami osserva le crepe degli esseri umani e alla ferocia con cui ci ricorda che ogni creazione, ogni relazione, chiede un prezzo.

Se c’è un tema che considero centrale in La ragazza dello Sputnik è la riflessione sulla solitudine: quella inevitabile che accompagna ogni essere umano. Murakami la racconta senza giudizio e senza pietà: come una condizione da accettare e attraversare. Ma allo stesso tempo il romanzo parla della necessità fragile e vitale di costruire relazioni: comunicare sinceramente, prendersi cura dell’altro, scelte che si oppongono alla deriva dell’isolamento. È in questa tensione tra mancanza e desiderio, distanza e vicinanza, che si muovono tutti i protagonisti”.

Il progetto intorno a Sputnik Sweetheart, in collaborazione con il museo d’arte orientale E:Chiossone, si declina in tanti appuntamenti a corollario:

dal 16 dicembre nel foyer della sala Mercato – Esposizione di quattro preziose opere del museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”, datate tra il 1814 e il 1869, a tema “figure e attori del teatro Giapponese dell’800”: che saranno una vera e propria Anteprima della grande mostra prevista nel nuovo anno, 2026. * l’allestimento nel foyer della sala Mercato è a cura del Museo “E. C hiossone” e del Teatro Nazionale di Genova

A seguire una visita guidata della mostra a cura del personale del Museo Chiossone e un aperitivo offerto dall’Associazione nell’ex Sala Ristorante

venerdì 19 dicembre, ore 17, libreria Feltrinelli (via Ceccardi) – il regista Francesco Biagetti sarà in dialogo con la direttrice del Museo d’ Arte Orientale “E. Chiossone”, Aurora Canepari – coordina Massimo Villa. Secondo appuntamento del ciclo “Trame aperte dalle pagine al palco (ingresso libero, su prenotazione su teatro@teatronazionalegenova.it )

sabato 20 dicembre, dalle ore 16: il foyer della sala Mercato ospiterà Neve a Tokyo – evento a cura del Team Young Audience Development che prevede una serie di laboratori a cura della scenografa Daryna Shuliak e una merenda con Tè e dolcetti giapponesi, in collaborazione con Peter's Tea House. Prenotazioni sul sito teatronazionalegenova.it.

I partecipanti alle attività del pomeriggio potranno avere un biglietto ridotto a 10euro

domenica 21 dicembre , dopo la replica pomeridiana: incontro “30 minuti fuori scena”: Francesco Biagetti e la compagnia, in dialogo con Giorgio Amitrano , traduttore dell’opera di Murakami e la direttrice del Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”, Aurora Canepari

Durante la programmazione dello spettacolo il sistema bibliotecario genovese promuove il contest: Un biglietto per il sogno – "instant win" dedicato a Murakami

uno spazio libri permanente nel foyer della sala mercato accoglierà le opere di Murakami, a cura della libreria del teatro

nel foyer della sala mercato accoglierà le opere di Murakami, Sabato 31 gennaio – due visite guidate (mattino e pomeriggio) al Museo Chiossone, a cura del personale museale per chi presenterà il biglietto dello spettacolo Sputnik Sweetheart o l’abbonamento alla stagione.

Biglietto d’ingresso gratuito, costo della guida 5euro. Prenotazioni sul sito teatronazionalegenova.it

Visite al museo e promozioni / biglietti: il museo Chiossone garantirà l’ingresso gratuito ai visitatori che si presenteranno muniti del biglietto dello spettacolo o dell’abbonamento al Teatro Nazionale. Questa formula di promozione sarà valida fino al 31 gennaio 2026, data in cui sono previste le due visite guidate. Contestualmente il Teatro Nazionale garantirà una riduzione del 50% sul prezzo del biglietto intero dello spettacolo, che si terrà tra il 16 e 23 dicembre a Sala Mercato, a chi presenterà un biglietto del Museo Chiossone.

Lo spettacolo sarà in scena fino a martedì 23 dicembre; martedi, mercoledì e venerdì si inizia alle ore 20.30; giovedì e sabato alle 19. 30;domenica 21 dicembre alle 16; lunedi riposo. ELI/P.

Info e biglietti telefono 010 5342 720;