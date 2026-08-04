Alla guida della moto ubriaco dopo la movida: giovane genovese denunciato in Procura

Controlli degli agenti della Polizia Stradale durante la movida estiva genovese dello scorso fine settimana: “Diverse violazioni accertate con conseguente ritiro di numerose patenti di guida, soprattutto per la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti”

Nella notte tra sabato e domenica scorsa gli agenti della Pollizia Stradale di Genova hanno effettuato una serie di controlli nel cuore della movida estiva genovese.

Diverse sono state le violazioni accertate, alcune anche di carattere penale, con conseguente ritiro di numerose patenti di guida, soprattutto per la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Tra gli episodi di maggiore rilievo, quello che ha visto protagonista un giovane motociclista genovese, la cui condotta di guida incerta ha attirato l’attenzione degli agenti impegnati nei controlli.

Fermato per le verifiche di rito, il conducente della moto è risultato positivo all’accertamento alcolemico, con un valore superiore a 2 g/l e per tale motivo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

I responsabili della Polizia stradale hanno infatti ricordato che “la guida in stato di ebbrezza alcolica può assumere rilevanza amministrativa o penale, a seconda del tasso alcolemico accertato, mentre, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 187 del Codice della Strada, la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce reato senza che sia più necessario accertare lo stato di alterazione psicofisica del conducente”.