All families pride: M5S, Pd e sinistra scendono in piazza contro giunta Bucci

“All families pride” a Genova. Oggi la manifestazione (che vedrà in piazza anche esponenti del M5S, Pd, Rifondazione Comunista, Rete a Sinistra) è in programma in centro città con partenza alle 15 in piazza della Meridiana e proseguimento del corteo in via Garibaldi, piazza Fontane Marose, via Interiano, galleria Corvetto, via Roma, largo Pertini.

“Scendo in piazza per la manifestazione organizzata da Liguria Pride – ha spiegato il capogruppo regionale Giovanni Lunardon (Pd) – contro la decisione della giunta Bucci di ricorrere in appello nei confronti del provvedimento del Tribunale che, recentemente, ha riconosciuto la maternità di due mamme genovesi. Un appuntamento importante per ribadire che i diritti vanno garantiti a tutti e che non è pensabile che un’istituzione pubblica, peraltro di forti tradizioni sociali come il Comune di Genova, discrimini una famiglia e leda i diritti un minore”.

Gli organizzatori hanno riferito l’elenco delle organizzazioni, associazioni e partiti che hanno aderito. Eccolo.

AG-AboutGender

Agedo Genova

Amnesty International – Circoscrizione Liguria

Associazione Usciamo dal silenzio Genova

CO.GE.DE Liguria

Comunità di San Benedetto al Porto

Famiglie Arcobaleno

Gay is not a clubber – gruppo giovani universitari

GenovaGaya

Gruppo Bethel LGBT

Leftlab

Lesboeventi

M.I.A. Arcigay Imperia

Ponente che Balla

Princesa

Rainbow Pangender Pansessuale – Genova Liguria Gaynet

Rete di Donne per la Politica

Sentinelli di Genova

SpA Politiche di Donne

UAAR

Famiglie collettivo plurale

Ass. Usciamo dal silenzio

Cellula di genova dell’Associazione Luca Coscioni

Partito della Rifondazione Comunista Federazione di Genova

Davide Ghiglione Capogruppo Consiglio Municipio Valpolcevera Chiamami Genova-Putti Sindaco

Sergio Triglia Capogruppo Consiglio Municipio Centro Ovest Potere al Popolo.

Arci Genova

Anpi Genova

Gruppo Consiliare Regionale Rete a Sinistra – Liberamente Liguria

Non una di meno Genova

Possibile Genova

Cgil di Genova

+Europa +Genova

Alternativa Libertaria Fdca/ Sezione Dino Malara

Lilith Associazione Culturale

Liberamente Liguria

Michele Raffaelli, capogruppo della Lista Crivello del Municipio Levante

Gruppo consiliare M5S Comune Genova

Filippo Bruzzone capogruppo lista a sinistra municipio ponente

Cgil Liguria

USB LIGURIA

Pd Genova

La murga