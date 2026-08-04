Alias, Becchi: Salis dimentica diritti sociali ma è attenta a quelli civili per esigua minoranza trans

Giunta Salis approva delibera su riconoscimento identità alias per le persone trans, prof. genovese Paolo Becchi: “La sinistra ha dimenticato la sua storia, la sua eredità, la sua identità popolare e sposta tutta la sua attenzione sui diritti civili dimenticando però quelli sociali”

Mentre la Città di Genova vive un periodo difficile, con un Centro storico e altri quartieri che soffrono anche a causa dell’insicurezza e del degrado dilaganti, ecco la novità a cui pensa la Giunta Salis.

Il riconoscimento dell’identità alias per coloro che stanno pensando al cambiamento di genere sessuale e che potrebbero essere discriminati in questa fase.

Mi chiedo, ma quante sono le persone che a Genova stanno cambiando di sesso?

È proprio questo il problema su cui oggi una giunta comunale deve soffermarsi e impegnarsi?

Ma non si rende conto il sindaco Silvia Salis che sono solo misure che toccano una minoranza esigua, mentre sono altre le decisioni che la popolazione si aspetterebbe, dopo un anno di governo?

La sinistra, se vogliamo ancora utilizzare questo termine, ha dimenticato la sua storia, la sua eredità, la sua identità popolare e sposta tutta la sua attenzione sui diritti civili dimenticando però quelli sociali.

L’identità popolare è stata sostituta dall’identità di genere.

Dalla società senza classi siamo passati alla società senza sessi. E quindi al sesso che uno si sceglie, quando il sesso ce lo ha dato la natura.

Ormai il trend “woke” e “gender” sembrerebbe inarrestabile, ma se questo è diventata “la sinistra di genere” la cosa migliore sarebbe utilizzare questo nome “sinistra” solo per la segnaletica stradale e non più in campo politico, né tantomeno per quei partiti che dovrebbero difendere i diritti sociali del popolo. Prof. Paolo Becchi