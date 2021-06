Alessandra Amoroso voce della UEFA Euro 2021. Il suo singolo “Sorriso grande” scelto come colonna sonora dell’Europeo su Sky.

Alessandra Amoroso voce della UEFA Euro con il singolo”Sorriso grande”.

La voce della cantante accompagnerà l’Europeo su Sky.

L’ultimo successo di Alessandra è stato riadattato appositamente per questa occasione e farà da colonna sonora alle partite dell’Europeo su Sky.

“Sorriso Grande”, scritto da Davide Petrella e prodotto da Dario Faini, è un brano solare e aperto.

E’ carico di una ritrovata energia che rappresenta la rinascita e la riscoperta di sé sotto una nuova luce.

E’ la voglia di ripartire e ritrovare quella “normalità” che è venuta meno in questo ultimo anno e mezzo.

Proprio per questo messaggio di ripartenza, il brano è stato scelto per accompagnare uno degli eventi sportivi più attesi di questo 2021.

Qui di seguito il videoclip del brano.

E il testo della canzone scritta da Dario Faini e Davide Petrella

“Stare lontano non è facile

Però è più facile di allontanarsi

Sulle finestre ci lanciamo I sassi

Come bambini che han bisogno di chiamarsi

E allora sì, io non ho smesso mai di ridere

Perché non voglio abbandonarmi

Anche se il vento soffia forte sulla faccia

Io tengo sempre un sogno nella tasca

Guardo la strada che portava da te

Finiva dentro ai tuoi occhi

Certe cose rimangono

Un altro viaggio, un’altra stanza di hotel

Lo sto imparando da me

Che questa vita qui è un attimo

E in un attimo è sparita

Tutta la paura, tutta la fatica

Mi sento innamorata di questa vita

E resto in strada a cantare

Mare, mare e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

Non voglio altro che un sorriso grande

Anche se piangerai lo sai che

Dopo la notte c’è un sorriso grande

E allora sì

Io non mi stanco mai di ridere

Anche se non lo fanno gli altri

Che se l’amore è un grande e misterioso abbraccio

Mi tengo stretta tutto il mio entusiasmo

Prendo la strada che portava da te

Finisce dentro ai tuoi occhi

Certe cose rimangono

Un altro viaggio un’altra stanza di hotel

Lo sto imparando da me

Che questa vita poi è un attimo

E in un attimo è sparita

Tutta la paura, tutta la fatica

Mi sento innamorata di questa vita

E resto in strada a cantare

Mare, mare e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

Non voglio altro che un sorriso grande

Anche se piangerai lo sai che

Dopo la notte c’è un sorriso grande

Fuori c’è il sole

Oggi no, oggi no, oggi non si muore d’amore

Me lo ripeto da un po’

Fuori c’è il sole

Oggi no, oggi no, oggi non si muore d’amore

Me lo ripeto da un po’

E in un attimo è sparita

Tutta la paura, tutta la fatica

Mi sento innamorata di questa vita

E resto in strada a cantare

Mare, mare e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

Non voglio altro che un sorriso grande

Anche se piangerai lo sai che

Dopo la notte c’è un sorriso grande

Fuori c’è il sole

Oggi no, oggi no, oggi non si muore d’amore