Alcune domande a cui rispondere prima di acquistare un nuovo passeggino

Sei nel negozio, ti trovi di fronte ad una selezione di passeggini leggeri di cui non eri a conoscenza. Tuo marito sbuffa perché deve tornare a casa a vedere la partita. Cosa fai? Vuoi tornare la prossima settimana? Ancora? Basta, fatti qualche domanda, datti una risposta e trova il tuo passeggino leggero!

Il passeggino è dotato di un manubrio abbastanza alto per le tue esigenze? Afferra qualche passeggino e prova a spingerlo. La cosa più fastidiosa quando sei in giro, è spingere un passeggino con un manubrio basso, che ti costringe a chinarti per tutto il tempo, inoltre, ha un “passo” così breve, che ogni volta che fai un passo in avanti, gli dai un calcio. Cerca un manico che si adatti alla tua altezza, e magari, anche a quella di tuo marito!

Dove metterai la tua borsa per i pannolini e la busta per la spesa? Raramente sarai in giro nel parco per una bella passeggiata. Nella maggior parte dei casi, ti ritroverai fuori casa a fare compere o in giro con le amiche. Per questo è di vitale importanza avere un cestello sotto al passeggino. Meno importanti, ma certamente utili in alcune occasioni, sono i porta-bicchieri sul manubrio e gli spazi per appendere la tua borsa. Al suo interno puoi portare ciucci per il bambino e altre cose importanti. Meno importanti, sono le tasche laterali, dato che se hai abbastanza spazio, potrai acquistare una custodia da appendere alla parte posteriore del passeggino. Tuttavia, tieni presente che se ti appendi troppa roba sul passeggino, potrebbe rovesciarsi all’indietro!

Puoi chiuderlo facilmente? Ci sono alcune famiglie, che non piegano mai il loro passeggino. Ma la maggior parte dei genitori, è costretta a farlo per farli entrare in macchina. Se il passeggino non si blocca quando è chiuso o alla minima vibrazione vuole chiudersi da solo, non va bene. A volte, quando attorno a te c’è confusione, il bambino piange come un matto e lo devi passare subito nel seggiolone migliore, è troppo difficile ricordare tutti i pulsanti, le maniglie e le barre che si muovono per piegarlo. Prima dell’acquisto, scegli un modello che sia semplice da utilizzare.

È facile da manovrare? Molte pubblicità, definiscono i passeggini “un SUV per bambini” e la prima reazione che mi viene in mente è di pura ilarità. Parcheggiare o manovrare un SUV in città non è per niente facile, allora perché acquistare un SUV per bambini quando non entra nemmeno nel negozio sotto casa? Prova sempre a spingere il passeggino. Gira facilmente? Come ti trovi tra gli spazi stretti del supermercato? Fai finta che il bambino abbia appena perso il suo calzino per strada, riesci a compiere una manovra a 180° facilmente?

Conosciamo un sacco di genitori che, nonostante tutto, acquistano ancora il passeggino in base al “nome”, al colore o altri motivi superficiali. Così facendo, si gettano solo soldi. Il modo migliore per scegliere un passeggino, è quello di provarlo e assicurarsi che si adatti perfettamente alle proprie esigenze, tra cui il bagagliaio dell’auto, l’ascensore, ecc.