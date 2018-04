Albissola vince di rimonta: la C è vicina

La sfilata dei bambini della Scuola Calcio dell’Albissola, ha anticipato e fatto da cornice alla discesa in campo delle squadre, in un Faraggiana che ha registrato il tutto esaurito. L’Albissola di mister Fossati non delude le aspettative e incamera la sua nona vittoria consecutiva battendo in rimonta il Ghivizzano per 2 – 1.

Mantiene così il primato in classifica a +2 dalla diretta inseguitrice Unione Sanremo, vittoriosa anch’essa in rimonta per 1 – 2 sul campo del San Donato Tavarnelle.

Ora manca una sola partita alla conclusione del campionato che l’Albissola giocherà domenica 6 maggio a Forte dei Marmi contro il Seravezza, mentre l’Unione Sanremo, nella stessa giornata, ospiterà il Ligorna.

Per la cronaca: passa in vantaggio il Ghivizzano al 18′ del pt con Diana, che devia in rete un tiro da calcio d’angolo. Risponde l’Albissola al 44′ con Cargiolli che devia in rete un passaggio di Gulli. Da segnalare una rete annulla a Garbini al 43′ per posizione di fuori gioco. La prima frazione si chiude con una rete per parte.

Nella ripresa, l’Albissola passa subito in vantaggio al terzo minuto con un preciso colpo di testa di Gulli, che devia in rete un perfetto traversone di Coccolo.

ALBISSOLA: Caruso, Calcagno, Garbini, Molinari, Gulli (44′ st Durante), Sancinito, Cambiaso (27′ st Raja), Corbelli, Coccolo, Carballo (22′ st Papi), Cargiolli (44′ st Gargiulo).

A disposizione: Vasoli, Pasquino, Durante, Boveri, Gargiulo, Siciliano, Raja, Piacentini, Papi

Allenatore: Fossati

GHIVIBORGO: Citti, Lecceti, Bassano, Brizzi, Marcellusi (10′ st Riccioli), Diana, Frati, Gemignani, Di Paola, Masini, Rubechini (1′ st Giordani)

A disposizione: Signorini, Barretta, Coselli, Riccioli, Michelotti, Giordani, Nottoli, Micchi, Della Nina

Allenatore: Beani (Venturi squalificato)

Arbitro: Costanza di Agrigento – Assistenti: Micalizzi di Palermo – Licari di Marsala