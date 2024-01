Alberto Scagni è al San Martino di Genova

Alberto Scagni è arrivato nel reparto detenuti dell’ospedale San Martino di Genova gestito dalla polizia penitenziaria del carcere di Marassi.

Scagni è partito questa mattina all’alba dall’ospedale di Imperia ed è giunto al San Martino, intorno alle 10.

Qui, verrà visitato dai medici e, dopo il nulla osta, partirà in direzione del carcere di Torino.

Alberto Scagni, uccise la sorella Alice a Genova Quinto nel tardo pomeriggio del 1 maggio del 2022. Ora deve scontare 24 anni di carcere ed era stato trasferito dal carcere Marassi di Genova al Valle Armea di Sanremo in quanto era stato aggredito.

Al Valle Armea aveva però subito una seconda aggressione, molto più violenta, ad opera di due nordafricani con i quali condivideva la cella nel reparto sex offender.

Scagni venne portato in codice rosso all’ospedale di Imperia e venne ricoverato in rianimazione in coma farmacologico.

Qui subì diversi interventi fino a giungere nel reparto di fisiatria. Infine il ritorno a Genova.