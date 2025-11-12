Alberto Gedda presenta “Musica da FotoCamera” il 14 novembre alle ore 17:00 da Mondadori in Via XX settembre 27r a Genova.

Venerdì 14 novembre alle ore 17 pressoin Via XX settembre 27 r. a Genova,presenta il libro “Musica da FotoCamera – Storie e Immagini della Musica Live” – Fusta editore. Modera l’evento il giornalista. Nato nel 1954 a Saluzzo, cittadina in provincia di Cuneo incorniciata dal Monviso,è giornalista, fotografo, scrittore. Ha collaborato con vari quotidiani e riviste, scritto e condotto programmi per RadioDueRai e RadioTreRai, per l’emittente televisiva Sat 2000 di proprietà della CEI (Conferenza episcopale italiana) e per il circuito radiofonico Blu Radio. Redattore della Rai ha lavorato soprattutto per il tg scientifico Leonardo e per il magazine Tgr Montagne. Ha pubblicato libri di fotografia, fumetti e saggistica con vari editori. Nel 1977 per l’editore Vallecchi (Firenze) ha curato il libro “Bartolomeo Vanzetti. Autobiografia e lettere inedite” ripubblicato nel 2005 da Fusta Editore (Saluzzo) con il titolo “Gridatelo dai tetti” in varie riedizioni. Sempre con Fusta Editore ha pubblicato i libri:. Attualmente dirige il settimanale diocesanoRacconta settanta musicisti, settanta concerti, infinite emozioni: un viaggio fotografico e narrativo che attraversa palchi e città, dal prestigioso Premio Tenco di Sanremo al travolgente Summer Jamboree di Senigallia, dai festival jazz di Torino e Juan-les-Pins alle atmosfere vibranti di Londra e Milano. Un racconto per immagini e parole che compone una colonna sonora intima e appassionata, dedicata alla magia della musica dal vivo. Dal mistico Alan Sorrenti al generoso Massimo Ranieri mezzo secolo di concerti vissuti, fotografati e raccontati per ritrovarsi nelle atmosfere della musica dal vivo, ma anche nelle interviste realizzate nei luoghi più diversi, nelle feste dopo gli spettacoli, nelle notti piene di pellicole e caffè. “è un diario, certamente personale, di un’epoca musicale ricchissima e persino unica. De André, Conte, Daolio, Guccini, Fossati, Mannoia, Mitchell, Baez, Testa, Castelnuovo, De Gregori, Battiato, Stella, Lauzi, Trenet, Daniele, Bennato, Cocciante, Blues Brothers, Gianco, Berry, Comets, Rea, De Sio, Area, Jovanotti e altri ancora sono i protagonisti di un lungo racconto tra aneddoti, ricordi e fotografie che risuonano come in un vinile sul piatto del giradischi. «Il rapporto giornalista/fotografo e personaggio è complesso – scrive Alessandra Comazzi nella prefazione –. Talvolta sboccia l’amicizia, sboccia come le viole, talvolta resta la simpatia, qualche altra volta non si crea nessuna alchimia. Ma il punto è continuare a fare il proprio lavoro, ascoltare, catturare immagini. E questo libro è una restituzione: di esperienze, di sentimenti, di emozioni, di franchezza, freschezza e comprensione.» Come un concerto a più voci.