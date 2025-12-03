Albero di Natale 2025 in piazza De Ferrari: quanto costa, quando l’accensione e chi lo fornisce

Un Natale «diverso» per Genova: l’albero ecosostenibile in piazza De Ferrari che inaugura le feste dell’8 dicembre

La città di Genova si prepara a vivere un Natale all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione. Per il 2025, l’amministrazione comunale guidata da Silvia Salis ha scelto di puntare su un grande albero artificiale — decorato, alto circa 16 metri e realizzato con materiali riciclati — come protagonista delle feste in piazza De Ferrari.

Il perché di una scelta “green”

Si tratta di un cambiamento deciso: dopo anni in cui l’albero natalizio veniva scelto tra piante vere — spesso abbattute o fornite da altri territori — questa volta si opta per una struttura ecosostenibile. L’albero, realizzato con materiale riciclato e interamente riutilizzabile, rappresenta una svolta ecologica voluta dall’amministrazione.

Secondo quanto spiegato dall’assessora alle Tradizioni e al Turismo Tiziana Beghin, la partnership con Iren — che fornisce gratuitamente l’albero e le luminarie per tre anni — consente di combinare qualità dell’attrazione e rispetto per l’ambiente, grazie anche all’utilizzo di energia rinnovabile per parte delle luci.

Dettagli tecnici: altezza, costo, fornitura

L’albero è alto circa 16 metri, come confermato dall’amministrazione comunale. La città non sosterrà spese per l’acquisto dell’albero, grazie all’accordo con Iren che ne garantisce la fornitura per almeno tre anni. Le luminarie e le installazioni natalizie in piazza De Ferrari — comprese le “cascate di luce” proiettate sulle facciate dei palazzi storici — fanno parte dello stesso accordo, in una logica di sostenibilità economica e ambientale.

Quando e come si accenderà

L’accensione dell’albero è prevista per lunedì 8 dicembre 2025. A partire dalle 16.30 piazza De Ferrari sarà animata da musica, cori, dolci e un “tè di Natale”, in collaborazione con la Camera di Commercio. Il fulcro dell’evento, con l’illuminazione dell’albero e delle cascate luminose sui palazzi, è fissato per le 18.00.

Il programma musicale include il coro del Liceo Pertini alle 16.45, il gruppo Perfect Life Choir alle 17.15, un momento istituzionale alle 17.45 e l’esibizione del People Around Choir alle 18.

Le polemiche e le ragioni del cambiamento

La scelta di rinunciare a un albero “vero” ha suscitato critiche, soprattutto da parte del centrodestra. Alcuni consiglieri — come la deputata del centrodestra citata sui media locali — hanno criticato la decisione di utilizzare un albero artificiale, lamentando la perdita di una tradizione che, fino all’anno scorso, privilegiava piante recise già destinate al taglio.

Dal canto suo, l’amministrazione difende la decisione sottolineando che focalizzarsi sull’impatto ambientale e sulla riutilizzabilità dell’installazione non significa abbandonare lo spirito delle feste, ma adattarlo a una sensibilità moderna e responsabile.

Il Natale 2025 di Genova: un calendario tra tradizione e innovazione

L’albero di piazza De Ferrari non è l’unico elemento del programma natalizio. Tra gli appuntamenti in calendario ci sono mercatini, luminarie diffuse per la città, eventi culturali e religiosi, concerti nelle chiese e un ricco percorso di presepi che coinvolge diverse sedi istituzionali e museali. L’obiettivo dichiarato è creare un’atmosfera natalizia inclusiva e partecipata, capace di valorizzare insieme tradizione e nuove sensibilità.

