Albenga, successo per l’incontro tra commercianti ed amministrazione

Alla Lega Navale cittadini e commercianti della zona a mare hanno incontrato gli assessori della "Città delle Torri" in vista della stagione estiva

Un incontro molto positivo, nei locali messi a disposizione dalla Lega Navale Italiana, fra i commercianti della zona a mare della “Città delle Torri” e l’amministrazione nell’ambito di una volontà del sindaco Riccardo Tomatis e della sua Giunta di ascoltare sempre con grande attenzione suggerimenti, critiche e riflessioni che vengono dai cittadini.

L’incontro ha visto un bel numero di partecipanti ed è stato improntato sull’ascolto ed il dialogo. Erano presenti: la vicesindaco Silvia Pelosi, l’assessore al turismo e commercio Camilla Vio, l’assessore all’ambiente Mirco Secco, la consigliera Emanuela Guerra delegata alla zona mare e per la parte tecnica il geometra Graziano Floccia.

Questi i temi dell’incontro: presentazione degli eventi in programma nel calendario “Estate 2025”, aggiornamento sui lavori pubblici nella zona a mare; discussione delle attività di pulizia e manutenzione; raccolta di proposte e segnalazioni da parte dei cittadini e dei commerciati.

“È stato un incontro molto partecipato – commenta la vicesindaca Silvia Pelosi – e questo è un riscontro estremamente positivo. Ritengo che alla base della buona amministrazione vi sia ascolto, dialogo, l’accoglienza delle istanze provenienti da cittadini e commercianti e anche l’ascolto di eventuali critiche e suggerimenti. È importante, infatti, lavorare tutti nella stessa direzione anche attraverso una collaborazione pubblico/privato per valorizzare la nostra città”.

Entrando nel merito degli argomenti trattati la Pelosi ha illustrato i lavori pubblici in corso di esecuzione e quelli in programmazione della zona mare : “Ringrazio il geometra Floccia – prosegue la vicesindaca – che mi ha supportata durante la relazione illustrando nel dettaglio gli interventi e il cronoprogramma degli stessi.

Tra le opere principali in corso di esecuzione ovviamente il rifacimento della passeggiata di accesso al pontile e molo della Darsena che renderanno gli spazi più funzionali, belli e fruibili nell’ottica di valorizzare sempre più la zona mare.

Non solo stiamo lavorando anche alla valorizzazione di alcuni immobili del comune e alla progettazione dell’intera passeggiata mare. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di valorizzare sempre più anche questa parte della città. Continueremo a lavorare in questa direzione e siamo sempre disponibili al dialogo e al confronto con cittadini, associazioni e commercianti della città”.

Con la realizzazione di Piazza De Andrè la zona mare è divenuta una zona ancor più attrattiva. Piazza De Andrè rappresenta un miglioramento ed arricchimento urbanistico, permettendo di avere uno spazio da utilizzare per gli eventi estivi, in particolare quelli sportivi legate alle molteplici iniziative del Circolo Nautico e della stessa Lega Navale.

Con la realizzazione della passeggiata davanti alla darsena, si creerà una zona di grande richiamo turistico che potrà essere utilizzata per la realizzazione di tante iniziative.

Ha poi preso la parola l’assessora Camilla Vio che ha illustrato gli eventi in programma nel calendario “Estate 2025”, sottolineando l’importanza della collaborazione con le realtà cittadine ed alla fine ha commentato: “La riunione ha visto una grande partecipazione, segno evidente del desiderio dei commercianti di dialogare con l’amministrazione e di contribuire attivamente con proposte costruttive. Questa sinergia è fondamentale per il nostro lavoro e per la crescita della città.

Anche quest’anno, come ormai da diversi anni, Piazza De Andrè sarà il cuore pulsante degli eventi estivi, con un programma pensato per coinvolgere i più giovani e le scuole, dando spazio alla cultura, alla musica e all’intrattenimento. Ringrazio tutti coloro che stanno collaborando all’organizzazione di queste iniziative: lavorare insieme significa garantire un’estate ricca di appuntamenti e di opportunità per Albenga”.

Riguardo ad alcune criticità emerse sul tema delle attività di pulizia e manutenzione l’assessore all’ambiente Mirco Secco si è preso l’impegno di verificare con SAT (la ditta che gestisce la pulizia cittadina e la raccolta differenziata) la situazione della zona mare con la possibilità in particolare di potenziare il servizio.

E’ intervenuta anche Emanuela Guerra delegata alla zona mare: “Come consigliera alla zona mare, delega che è soprattutto multifunzionale al raccordo delle diverse richieste delle attività e dei cittadini che vivono quella zona della città ci tenevo ad organizzare un incontro prima della partenza ufficiale della stagione estiva.

Sappiamo che ci sono alcune criticità legate soprattutto al verde pubblico e al conferimento dei rifiuti e alla necessità di maggiori controlli. Penso che l’amministrazione, attraverso il vicesindaco Silvia Pelosi, l’assessore al verde pubblico Mirco Secco e l’assessore Vio abbiano dato un quadro dettagliato delle iniziative, opere de eventi in programma. La riunione è stata molto utile ed il confronto stimolante in vista della stagione più importante per gli operatori del turismo”. Claudio Almanzi