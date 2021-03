Albenga, sanzionato da Polizia locale e locale chiuso: in bici fino a Roma per protesta

“Questa pedalata è per tutti i commercianti che da ormai un anno sono chiusi e non sanno più come fare”.

Da Albenga a Roma in bicicletta per protestare contro la sanzione che lo ha costretto a chiudere il suo locale per 5 giorni per violazione del Dpcm che ha imposto le restrizioni per l’emergenza coronavirus.

A lanciare la singolare forma di protesta è Marco ‘Secco’ Sanguineti, uno dei titolari de La Taberna del Foro di Albenga.

Dieci giorni fa gli agenti della Polizia locale ha sanzionato e chiuso il pub (insieme a un altro) per avere violato le normative anti Covid, somministrando bevande fuori orario e permettendo il consumo nelle vicinanze.

Un provvedimento a cui i titolari hanno risposto annunciando l’intenzione di vendere e trasferire l’attività nella vicina Alassio, supportati in questo dal sindaco Marco Melgrati che ha pesantemente attaccato il primo cittadino di Albenga parlando di “vergogna”.

Oggi per Sanguineti c’è stata la prima tappa a Genova, dove ha incontrato l’assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino: “L’ho ricevuto perché la sua è una protesta civile e silenziosa che mette in evidenza le incongruenze del Dpcm, che sanziona i clienti e gli esercenti delle attività commerciali perché stazionano al di fuori dei locali anche solo per attendere la merce ordinata. La pandemia non si combatte con multe inique ma col buon senso”.

L’arrivo a Roma di Sanguineti è previsto per giovedì, dopo le tappe a Sarzana, Livorno e Grosseto”.