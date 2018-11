Il comprensorio ingauno è in lutto per la scomparsa di Franco Torsoli, avvenuta a 65 anni, all’ Ospedale Galliera di Genova. Le esequie si terranno domani alle ore 15 e 30 nella Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga.

Torsoli, che era impegnato nel settore del florovivaismo, era molto noto, non solo nella Piana albenganese, ma anche in tutta la Liguria, soprattutto per le sue due più grandi passioni: la radio e l’ auto. Pioniere del giornalismo radiofonico informativo e sportivo sulle prime radio e Tv libere sorte in Provincia di Savona: da Radio Liguria International a Radio Onda Ligure 101, a Tele TRIL.

Inventore di numerosi programmi radiofonici di successo fra cui il celebre “Quitz Match”, andato in onda poi anche su Radio Montecarlo ed ideato insieme a Massimo Fiorelli e Claudio Sottili. Nelle radio ha lavorato con passione per molti anni a stretto contatto con “Charlie”, Rinaldo Agostini, Patrizia Fanfani, Claudio Sottili, Stefano Pezzini, Armando Silvestri, Antonio Francavilla, Tiziana Minacapilli, Angelo Raimondo, Franco Branco, Rosanna Cataneo, Angelo Varalli e tanti altri che oggi sono noti operatori nel campo dell’informazione e dell’ intrattenimento.

In campo automobilistico è stato un organizzatore instancabile, presidente del Club 4WD Promotion, pluripremiato proprio nel campo del fuoristrada: la passione per le auto era iniziata fin da ragazzo quando era ancora un brillante studente del Liceo Classico “Giovani Pascoli” di Albenga. Con la Federazione Italiana Fuoristrada Franco ha svolto innumerevoli e memorabili corsi come Istruttore Federale. Molto impegnato anche nel volontariato ne piangono la scomparsa la Floras, l’ Albenga Calcio, la F.I.F, il Coni, l’ U.N.U.C.I, l’ Associazione Nazionale Alpini, l’Ente della Protezione Animali e le tantissime associazioni di volontariato a cui, attraverso manifestazioni ed eventi, Franco ha sempre dato una generosa mano.

Questa sera alle ore 18 e 30 verrà recitato il Rosario nella Camera Ardente dell’ Ospedale di Albenga, mentre i funerali saranno celebrati in San Michele, domani alle ore 15 e 30.

Anche la nostra redazione si unisce al cordoglio ed al dolore della moglie Fulvia, della mamma Angela, dei figli Francesco e Davide, con Jolanda e la piccola Aurora, dei parenti e degli amici che piangono la perdita di una così grande persona.

CLAUDIO ALMANZI