Albenga e comprensorio, tanti appuntamenti con l’arte

Tanti gli appuntamenti, per la gioia degli appassionati e dei collezionisti di Arte Contemporanea, Fotografia e Grafica, nel fine settimana in Riviera e nel comprensorio ingauno. A Marmoreo, frazione di Casanova Lerrone, sabato si inaugurerà la XVesima edizione di “Arte in Campagna”: l’appuntamento è alle ore 18 nel vecchio frantoio.

“Luci e ombre” è il titolo di quest’anno per una collettiva che è il risultato di una selezione affidata dalla infaticabile Enrica Cremonini a un Selection Committee composto da personalità di riconosciuto profilo nel panorama dell’arte contemporanea: Sophie Dickens, scultrice britannica di fama internazionale; Prof. Lorenzo Rossi, professore in discipline artistiche ed esperto pittore e incisore; Alessandro Scarpati, fondatore della Galleria Artender di Alassio; e Nicola Parente, artista contemporaneo e co-fondatore di Arroscia Residency, oltre alla curatrice. L’evento è promosso da ETRA – Marmoreo Comunità Creativa, con il patrocinio del Comune di Casanova Lerrone ed il sostegno della Fondazione De Mari.

Ad Albenga, sempre sabato, al Frantoio Sommariva verrà inaugurata la personale di Marco Cammi noto ex docente del Liceo di Albenga ora colonna dell’Unitre albenganese. L’ appuntamento è per le 17 e 30 per la presentazione delle opere da parte della critica d’Arte e curatrice Francesca Bogliolo.

La mostra è promossa da Torchio e Pennello di Manuela Ferrando in collaborazione con l’Unitre Comprensoriale Ingauna e il Frantoio della benemerita Famiglia Sommariva. L’esposizione sarà aperta in coincidenza con gli orari di apertura del frantoio.

A Finale Ligure è tornato ad esporre dopo tanti anni Enzo Gagliardino. A presentare le ultime opere dell’artista piemontese è la Galleria Question Mark in via garibaldi,33. Gagliardino è uno degli artisti contemporanei di maggiore impatto creativo e di straordinaria sensibilità riguardo al concetto dello spazio urbano e dell’ambiente architettonico metropolitano. Ad organizzare l’evento, che proseguirà fino al 9 agosto, è stato l’infaticabile gallerista Daniele Decia.

Ad Alassio prosegue il progetto “Alassio Città degli Artisti”, promosso dall’Associazione Archivio Mario Berrino, ideato e realizzato dall’Associazione Città degli Artisti. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Alassio e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, prende vita negli spazi della Galleria Berrino di Via Cavour. Vengono presentate tre mostre con la presenza dei seguenti artisti: il duo Fiedler O Mastrangelo, Alessandra Risi Castoldi, Pierfilippo Gatti, Saverio Bonelli ed Ettore Marinelli.

La prima delle tre mostre, curata da Nicola Bigliardi, che terminerà il 10 agosto, sta ottenendo un notevole successo, L’ingresso è libero, con orario di apertura tutti i giorni dalle 17.00 alle 24.00, escluso il martedì, giorno di chiusura.

Ad Alassio alla Fattoria dei Colori, in via Rangè, 62, prosegue la mostra “Le 4 Soglie”, che per la prima volta rende accessibile al pubblico la straordinaria collezione di arte africana raccolta da Tomas DW Friedmann nel corso di decenni di lavoro e viaggi in Africa subsahariana. Oltre centotrentotto opere: maschere cerimoniali, figure ancestrali, oggetti rituali, bronzi di corte che dialogano con le ceramiche ed i collages di Renza Sciutto e con le opere di artisti contemporanei che negli anni hanno collaborato con il Centro Culturale Paraxo. L’altro sito della mostra, organizzata dalla Fattoria dei colori, in collaborazione con il Centro Arte TTT, sono la Casa di Friedmann a Terzorio, la Galleria TTT, gli spazi del Frantoio e le residenze artistiche.

A Borghetto Santo Spirito prosegue con successo la interessante mostra dal titolo: “ Quadri di cinema: manifesti e locandine dei film che ci hanno fatto sognare”. La mostra è stata ideata, promossa e organizzata, come quelle analoghe degli scorsi anni, da Marco Tripodi,Enzo Torriano, Lorenzo Zucchetta e dal Cinema Arena Vittoria, una vivace realtà culturale del paese che, grazie all’impegno della famiglia Musso, da oltre 70 anni offre svago ed eventi a turisti e residenti. Anche questa interessante mostra vuole avere lo scopo di valorizzare il cinema in generale, ed in chiave locale, proprio lo storico Cinema Arena Vittoria di Borghetto che, dal lontano 1954, non manca di allietare le estati borghettine, rappresentando un elemento importante del patrimonio culturale non solo della comunità, ma di una importante parte della Riviera di Ponente. La mostra, che resterà aperta fino al 30 agosto, sarà liberamente visitabile, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, in orario serale, dalle 21 alle 23 e 30.

Ad Andora a Palazzo Tagliaferro sono aperte due interessanti mostre:“Il Regno Silenzioso – quando gli animali tornano a guardarci”. Si tratta di una doppia personale di Michele Liparesi e Andrea Carlo Pedrazzini, allestita presso il Contemporary Culture Center e la mostra “Ad Infinitum – quando la materia torna a parlarci” che presenta opere di Monica Gorini ospitate nelle sale del Museo Mineralogico Luciano Dabroi. Entrambe le rassegne sono state curate da Christine Enrile.

A Pieve di Teco prosegue la mostra diffusa di Corinne Torii dal titolo: “Uno di voi- One of you”. Fino al 6 settembre le opere dell’artista tedesca sono esposte e visibili in tutto il borgo. A Cosio d’Arroscia prosegue alla Galleria Derive la collettiva: “Dis art Azione”. Dieci gli artisti presenti: Arturo Caldi, Cesare Di Nunno, Lara Giordanella, Emilio Grollero, Gianni Chiodo, Federico Molinari, Diego Repetto, Monica Repetto, Claudia Sepertino e Simonetta Tassara. Claudio Almanzi