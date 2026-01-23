Albenga, domato principio di incendio in regione Rissaire

Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio: coinvolta una serra, nessuna persona ferita

Un principio di incendio è stato segnalato nel primo pomeriggio di ieri ad Albenga, in regione Rissaire, all’interno del territorio comunale. L’allarme è scattato poco prima delle 14, quando le fiamme hanno interessato una struttura adibita a serra, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

La squadra del distaccamento ingauno ha raggiunto rapidamente l’area, operando con il supporto di due mezzi di rincalzo dotati di autobotte provenienti dallo stesso presidio. L’azione tempestiva ha consentito di circoscrivere il focolaio e di impedire che il fuoco si estendesse alle zone limitrofe.

Operazioni di spegnimento e messa in sicurezza

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno avviato le manovre di spegnimento, procedendo contestualmente alla messa in sicurezza dell’area coinvolta.

Una volta estinte le fiamme, le operazioni sono proseguite con le attività di smassamento e raffreddamento dei materiali interessati, necessarie per scongiurare eventuali riaccensioni.

Prima dell’arrivo dei soccorsi, alcune persone presenti avevano tentato di contenere il rogo utilizzando un tubo dell’acqua, riuscendo a rallentare la propagazione del fuoco e a limitare i danni alla struttura.

Accertamenti e situazione sanitaria

Non risultano persone ferite né casi di intossicazione. A supporto delle operazioni è intervenuta anche la Polizia Locale, impegnata negli accertamenti di competenza e nella gestione dell’area durante le fasi dell’intervento.

