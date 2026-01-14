Albenga, alcol ai minori: sospesi per sette giorni due bar

Provvedimento del Questore di Savona dopo controlli e segnalazioni dei cittadini nel centro storico

Ad Albenga prosegue l’azione di prevenzione delle forze dell’ordine nei luoghi di ritrovo giovanile, con particolare attenzione al rispetto delle regole sulla somministrazione di bevande alcoliche. Le attività rientrano in un più ampio piano di monitoraggio finalizzato a garantire condizioni di sicurezza e tranquillità nelle aree maggiormente frequentate durante le ore serali.

L’intervento si inserisce nel contrasto ai fenomeni legati alla cosiddetta mala movida, con l’obiettivo di ridurre situazioni di rischio per i minori e disturbi alla quiete pubblica.

Segnalazioni dei residenti e verifiche

L’adozione dei provvedimenti è stata preceduta da numerose segnalazioni arrivate da cittadini, che avevano evidenziato la presenza abituale di giovanissimi all’interno di alcuni locali del centro storico e la somministrazione di alcolici senza un’adeguata verifica dell’età.

Sulla base di queste indicazioni sono stati effettuati controlli mirati, che hanno consentito di accertare la vendita di bevande alcoliche a minori, confermando le criticità segnalate.

Sospensione delle licenze

Alla luce degli elementi raccolti, il Questore di Savona ha disposto la sospensione per sette giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di due bar della città. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed è finalizzato esclusivamente alla prevenzione, senza entrare nel merito di eventuali responsabilità penali o amministrative dei gestori.

La notifica dei decreti è avvenuta nel pomeriggio di ieri ed è stata curata dai Carabinieri della Compagnia di Albenga e dalla Polizia Locale, impegnati rispettivamente nelle segnalazioni e negli accertamenti operativi.

Attività di vigilanza in corso

Le forze dell’ordine hanno annunciato che i controlli continueranno anche nelle prossime settimane, con l’intento di garantire momenti di aggregazione sicuri per i più giovani e di tutelare gli esercenti che operano nel rispetto delle normative a protezione della salute e della sicurezza dei minori.