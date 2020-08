Albaro, furto da 10 mila euro in un appartamento di via Orsini

I Carabinieri hanno avviato le indagini del caso in merito ad un grosso colpo messo a segno tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di martedì in un appartamento in via Orsini nel quartiere di Genova Albaro.

Persone, per il momento rimaste ignote, avrebbe compiuto un furto da circa 10mila euro e sarebbero poi fuggiti.

A chiamare i Carabinieri i padroni di casa, che martedì sera sono rientrati e hanno trovato a soqquadro l’appartamento.

I ladri potrebbero essere passati da una finestra lasciata accostata e hanno portato via gioielli per un valore di circa 10.000 euro.

L’appartamento non era dotato di sistema di allarme e sembra che, nell’area, non siano presenti sistemi di videosorveglianza.