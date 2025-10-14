Albaro, cede dose a coetaneo: 18enne genovese arrestato. In casa mezzo chilo di droga

Gli agenti della Squadra Mobile di Genova ieri hanno comunicato di avere arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un diciottenne di Albaro.

I fatti risalgono ai giorni scorsi quando gli investigatori, venuti a conoscenza di una probabile attività di spaccio di cannabis nei pressi di via Opera Pia, hanno eseguito un servizio di osservazione individuando il 18enne cedere qualcosa a un coetaneo, in cambio di una banconota da 20 euro.

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente e hanno identificato l’acquirente, un 19enne del posto, trovato in possesso di 3 grammi di cannabis e per questo sanzionato in via amministrativa.

Il 18enne è stato perquisito e trovato in possesso delle banconote appena ricevute e di ulteriori 14 grammi di cannabis.

La successiva perquisizione domiciliare ha poi permesso di rinvenire circa mezzo chilo di cannabis, divisa in panetti, nascosta nel cassetto del comodino e 3500 euro in contanti nascosti nell’armadio, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Il 18enne è stato così arrestato e da successivi accertamenti è emerso che utilizzava “Whatsapp” per concordare lo scambio di dorga con i clienti.

All’esito del rito direttissimo di ieri mattina, il gip ha convalidato l’arresto, ma ha applicato per il 18enne la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria.