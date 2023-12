Alassio saluta il nuovo anno con il tradizionale Spettacolo Pirotecnico di Capodanno che si svolgerà domani alle 18.30 dal pontile Bestoso

Alassio saluta il nuovo anno con il tradizionale Spettacolo Pirotecnico di Capodanno regalando a cittadini e turisti un’atmosfera mozzafiato sul lungomare.

I festeggiamenti per il nuovo anno saranno aperti, nella stessa giornata, dal concerto itinerante per le vie cittadine del corpo bandistico Città di Alassio, con partenza alle ore 15 da Piazza San Francesco, cui seguirà, a partire dalle ore 16.30, una splendida parata luminosa con trampolieri e maschere danzanti.

Il tutto nella città illuminata a festa dalle proiezioni luminose di Christmas in Riviera, che creano magiche atmosfere immersive e panorami incantati in Piazzetta Ferrero, Piazzetta Matteotti, al Pontile Bestoso, al Torrione e in Piazzetta Beniscelli.