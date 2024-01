Alassio, la Polizia Locale in festa per la ricorrenza di San Sebastiano

Il prossimo venerdì 19 gennaio, alla vigilia del 20 gennaio intitolato a San Sebastiano, Alassio celebra la ricorrenza dedicata al santo custode della Polizia Locale con un doppio appuntamento.

Alle ore 10.30 l’intitolazione, presso la sede di via Gastaldi 9, del Comando di Polizia Locale al Comandante “Tindaro Taranto”, ‘fondatore’ del Corpo di Polizia Municipale di Alassio e indimenticata guida per oltre trent’anni del Comando e alle ore 11.30 la Santa Messa presso la Collegiata di Sant’Ambrogio.

Come da tradizione, questa celebrazione è occasione per il Corpo di Polizia Locale non solo di festeggiare il proprio santo patrono, ma anche di stilare un bilancio dell’attività dell’anno appena trascorso. Interverranno il Sindaco di Alassio Marco Melgrati e il Comandante della Polizia Locale e Dirigente del Comune di Alassio Francesco Parrella.