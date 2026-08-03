Alassio e Albenga, ad agosto le passeggiate con Amnesty International

Anche ad agosto proseguono le visite guidate con il professor Bruno Schivo promosse da Amnesty International di Alassio.

L’8 agosto alle ore 17 i partecipanti si ritroveranno in Piazza del Popolo (fermata bus lato giardini) per la visita guidata al centro storico di Albenga della durata di circa due ore. Come per le altre passeggiatedi agosto il programma potrebbe essere modificato o annullato per cause di forza maggiore senza preavviso.

“Si tratta- ci spiega lo stesso Bruno Schivo- di un percorso cittadino privo di qualsiasi difficoltà che offrirà l’occasione di scoprire le bellezze del centro storico ingauno. Per partecipare l’iscrizione non è obbligatoria, ma consigliata. Scrivetemi alla posta elettronica brunoschivo@gmail.com vi aspetto numerosi”.

La visita è ad offerta libera a favore di Amnesty International – Gruppo Italia 173. Questo il programma successivo.

Lunedi 10 agosto alle ore 17 il “Burgus Alaxii” (Ritrovo ad Alassio, Palazzo del Comune dai giardini). Si tratta di una passeggiata tra le chiese e ai carrugi del vecchio borgo con visita della Collegiata di Sant’ Ambrogio ed all’ Oratorio di Santa Caterina.

Percorso cittadino privo di qualsiasi difficoltà. Venerdi 14 agosto, ore 17 “La via Iulia Augusta” ( ritrovo ad Albenga, in Piazza San Michele , davanti alla Cattedrale). Visita alla necropoli meridionale di Albingaunum. Prosecuzione verso Alassio. Alle ore 19 e 30 arrivo a Santa Croce e discesa ad Alassio.Il punto di ritrovo può essere raggiunto con autobus di linea (fermata Albenga, Piazza del Popolo). L’escursione non presenta particolari difficoltà, ma è necessario calzare scarpe adatte a percorrere sentieri e mulattiere. Il ritorno ad Albenga può essere effettuato con treno o autobus di linea.

Martedi 18 agosto ore 21 Il “Passo” e il Borgo Coscia (ritrovo ad Alassio, Palazzo del Comune dai giardini). Visita guidata ai quartieri di levante e alla chiesa dei Cappuccini e di Sant’ Erasmo. Alle 22 e 30 Termine passeggiata. Si tratta di un percorso cittadino privo di qualsiasi difficoltà. Mercoledi 26 agosto,ore 17 “Gli Inglesi ad Alassio” (ritrovo ad Alassio, Palazzo del Comune aigiardini).

Visita ad alcune delle testimonianze del periodo “inglese” tra cui “West Gallery”, English Library, Hanbury Tennis Club. Alle ore 19 Termine passeggiata. Percorso privo di qualsiasi difficoltà, ma si consigliano scarpe comode.

Sabato 29 agosto, ore 17 “La via Iulia Augusta” ( ritrovo a Albenga, in Piazza San Michele davanti alla Cattedrale). Visita alla necropoli meridionale di Albingaunum Prosecuzione verso Alassio. Alle ore 19 e 30 arrivo a Santa Croce e discesa ad Alassio.

Il punto di ritrovo può essere raggiunto con autobus di linea (fermata Albenga, Piazza del Popolo).

L’escursione non presenta particolari difficoltà, ma è necessario calzare scarpe adatte a percorrere sentieri e mulattiere. Il ritorno ad Albenga può essere effettuato con treno o autobus di linea. Calendario e percorsi possono subire modifiche per cause di forza maggiore.

Queste passeggiate, che da diversi anni animano le estati alassine, non avrebbero visto la luce senza la passione e la disponibilità del professor Bruno Schivo. Il benemerito e noto studioso infatti da anni (ed a titolo del tutto gratuito) è impegnato, attraverso queste passeggiate, in modo ammirevole in questa campagna di promozione e divulgazione circa il patrimonio artistico, storico, architettonico e devozionale del nostro comprensorio.

Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi al numero telefonico 3283066168 o all’indirizzo e mail brunoschivo@gmail.com Claudio Almanzi