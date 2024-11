Alassio, al via i lavori per la nuova Sezione Primavera di via Pera

Colori vivaci e forme ispirate all’archetipo della casa

Al via oggi ad Alassio i lavori per la nuova Sezione Primavera di via Pera. La nuova struttura, destinata a bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi, stimolerà creatività e benessere.

Nella mattinata odierna di mercoledì 20 novembre è iniziato il cantiere per la costruzione del nuovo asilo Sezione Primavera in via Pera, destinato ad arricchire l’offerta educativa del Comune di Alassio con una struttura all’avanguardia destinata ai bambini di età compresa tra 24 e 26 mesi.

Gli interni, luminosi e accoglienti, offriranno ai piccoli ospiti spazi progettati per favorire al meglio il gioco, l’apprendimento e la creatività, con ampie vetrate che si affacciano su una terrazza verde che garantisce dialogo costante tra interno ed esterno.

Il progetto, finanziato con 636.000 euro dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del PNRR, sarà completato entro il 31 dicembre 2025, con il collaudo previsto entro il 30 giugno 2026.

La struttura sorgerà sopra il parcheggio interrato di via Pera, in prossimità della scuola secondaria di primo grado M.M. Ollandini, ed è progettata per integrarsi perfettamente nel contesto architettonico e scolastico esistente.

La costruzione di questo nuovo edificio scolastico è stata affidata allo studio Eutecne, che ha già firmato il progetto dell’Istituto Ollandini, e sarà realizzata dalla ditta Editel S.p.a. di Nucetto (CN). Coerente con i principi della bioedilizia, l’edificio sarà interamente in legno e sarà classificato come Near Zero Energy Building (NZEB), in grado di produrre quasi tutta l’energia necessaria grazie a impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “Insieme al consigliere all’Edilizia Scolastica Fabio Macheda e a tutta l’Amministrazione Comunale siamo orgogliosi di avviare questo nuovo progetto che coniuga innovazione, sostenibilità e attenzione alle famiglie.

Ringrazio il consigliere comunale e consigliere regionale Rocco Invernizzi per il contributo dato a questo progetto nel suo precedente ruolo di assessore ai Lavori Pubblici. Ora siamo in grande attesa di poter inaugurare questa nuova scuola che porterà un sicuro beneficio alle famiglie e ai bambini di Alassio, liberando posti nelle liste d’attesa dell’asilo nido tradizionale e offrendo un ambiente su misura pensato per questa fascia d’età”.