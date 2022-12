Al via Santa Festival Winter, la rassegna musicale organizzata da Associazione Musicamica. Un ricco programma di appuntamenti.

Al via Santa Festival Winter 2022/23.

SANTA FESTIVAL WINTER 2022/23 di Santa Margherita Ligure

4 DICEMBRE ore 17 Villa Durazzo Santa Festival Winter PIANOFORTE

in collaborazione con Associazione Culturale “Pasquale Anfossi”

Progetto SKRJABIN, celebrazioni

in occasione del 150° anniversario della nascita

Musicisti dalla Russia alle Riviere a inizio Novecento

Gabriele Biffoni pianoforte, vincitore del concorso “Giulio Rospigliosi”

Musiche di Sibelius, Skrjabin, Szymanowski.

Ingresso gratuito per i soci. Per i non soci €10. Gratuito per i giovani fino a 18 anni e per gli studenti universitari 18/25 anni.

6 DICEMBRE ore 18 RICALDONE (AL) Concerto per la presentazione di un libro

VIOLINO E VIOLONCELLO

9 DICEMBRE Ore 16:30 Salone da ballo di PALAZZO REALE: “Sognando con Joy”

Musica, parole e…SOGNI

Di e con Joy Cadenasso che canterà e presenterà il suo libro in maniera originale.

Evento ispirato al romanzo “La lista dei sogni – Per non dimenticare chi siamo”

Programma musicale scelto tra una selezione di brani legati al mondo dei sogni e alcuni scritti dalla stessa protagonista e autrice del romanzo. Tra un brano e l’altro un attore reciterà alcuni estratti ispirati al libro. Un illustratore realizzerà alcuni disegni dal vivo sul tema dell’evento.

Ad accompagnare Joy ci saranno:

Bruno Santoro: autore, arrangiatore, regia

Andrea Mastropasqua: chitarra

Luca Cevasco: attore e narratore

Steve Debrevi: illustratore e fumettista

Claudio Gambaro: presentatore e moderatore

10 DICEMBRE ORE 21 BUSALLA villa Borzino voce e pianoforte

15 DICEMBRE ore 16 MOLASSANA nuovo Auditorium voce e piano

18 DICEMBRE ore 16 Grand Hotel Savoia FISARMONICA

18 DICEMBRE ore 21 BUSALLA Andrea Bacchetti

Concerto e presentazione cd

Il Maestro Andrea Bacchetti presenterà al pubblico il suo ultimo album

Ingresso con contributo minimo di 10 euro

19 DICEMBRE ore 16.30 GENOVA PALAZZO SPINOLA BACCHETTI E VIOLINO

TETYANA VIDOVICH violino

ANDREA BACCHETTI pianoforte

Il programma del concerto:

Bach 2 preludi e fughe dal wtc II

Tartini sonata in sol min.

Beethoven romanza in fa magg. op. 50 n. 2

Schumann sonata in la min. op. 105 n. 1

Ingresso con contributo minimo di 10 euro

23 DICEMBRE ore 16:30 villa Durazzo Santa Festival Winter flauto e pianoforte

“Tutti all’Opera” per AIL…perché la ricerca può fare la differenza!

CONCERTO

Sergio Bonetti flauto

Katia Caradonna pianoforte

Musiche di Gluck, Donizetti, Andersen,Galli, Popp

4 GENNAIO ORE 17 villa Durazzo Santa Festival Winter PIANOFORTE

“Sulle note di Chopin e Schumann portate dal …Vento”

Claudia Vento pianoforte

Vincitrice del “Golden Classical Music Award di New York e Roma Inernational Piano Competition”

Musiche di Chopin, Schumann, Prokofiev

5 GENNAIO ore 17 villa Durazzo Santa Festival Winter can violino e piano

“Tango della gelosia e poi…”

Sandra Pacetti soprano

Carlo Prunali baritono

Constantin Ciobanu violino

Andrea Visconti pianoforte

Musiche di Gardel,Gade, Obradors, Ravel Bizet

6 GENNAIO ore 18 Oratorio S. Erasmo Santa Festiva Winter CORO

“Epiphania”

Concerto del Coro Polyphoniae Studium

Francesco Lambertini direttore

Musiche di Mendelssohn, Lauridsen, Rutter e

brani della tradizione Natalizia

Maggiori info

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino

I concerti sono a offerta libera a favore di Associazione Musicamica ad eccezione dell’evento del 4 dicembre che ha ingresso di €10 per i non soci, degli eventi del 18 e 19 dicembre con ingresso con contributo minimo di 10 euro.

Info e prenotazioni al numero 3396531632 o via mail ass.musicamica.ge@gmail.com

http://www.giovannasavino.it

Maggiori dettagli sui concerti verranno comunicati prossimamente.