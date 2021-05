Al via il servizio civile universale a Chiavari

Avviati progetti di Servizio Civile Universale presso la Cooperativa Il Sentiero di Arianna di Chiavari che coinvolgeranno 5 ragazzi.

Da ieri, 30 aprile 2021, in linea con quanto succede in molte realtà regionali e nazionali, anche presso la Coop. Il Sentiero di Arianna, situata in via Remolari, 9 a Chiavari, hanno preso avvio i progetti di inserimento di Operatori del Servizio Civile per un totale di 5 tra ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni.

Il Servizio civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi, dodici nel caso del Sentiero di Arianna, della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, risorsa indispensabile e vitale per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

“In un periodo di grande incertezza e precarietà – dice Simona Rizzi, presidente della Coop. Il Sentiero di Arianna – inserire cinque giovani significa poter rispondere meglio non solo ai bisogni della cittadinanza ma anche dare un segnale di rinnovamento e di speranza a chi ha voglia di abbracciare i valori della cooperazione sociale e di impegnarsi per il bene comune”.

I nuovi operatori, tutti residenti sul territorio del Levante ligure saranno impegnati in tre delle aree strategiche e di impegno quotidiano della cooperativa: l’animazione geriatrica, educazione e animazione giovanile ed educativa 0-3 e sostegno alla genitorialità.

Dove porteranno il loro impegno i volontari?

Casette Rosse, centro giovani di Sestri Levante sede di attività educative destinate ai minori ma anche sportello Informagiovani e “casa di quartiere” che offre attività per i cittadini con la collaborazione degli enti che aderiscono all’ATS Casette Rosse.

Nido di San Colombano, in cui sarà possibile supportare le operatrici nelle attività quotidiane.

Sportello famiglia e dei servizi domiciliari per il sostegno di persone che necessitano di cura e momenti di sollievo.

Ludoteca e centro di aggregazione giovanile di Santa Margherita, spazi di dedicati all’educazione, al gioco e all’apprendimento.