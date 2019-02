Al via il 69^ Festival di Sanremo: cantanti, ospiti e l’omaggio a Frizzi

Mancano ormai poche ore all’inizio della prima serata della 69^ edizione del Festival di Sanremo.

L’appuntamento si potrà seguire in diretta su Rai 1 dalle 20.35. Chi, invece, non potesse guardare la kermesse in tv, la potrà ascoltare con il commento live dal Teatro Ariston di Ema Stokholma e Gino Castaldo su Rai Radio 2 a partire dalle 20.30.

Festival della canzone italiana di Sanremo è condotto, da Claudio Baglioni con la partecipazione di Virginia Raffaele e Claudio Bisio e prevede 5 serate, da oggi, appunto, fino a sabato 9 febbraio.

Ed ecco la scaletta e gli ospiti della prima serata.

Per la prima serata sul palco dell’Ariston saliranno tutti i 24 artisti di questa edizione.

I cantanti in gara, infatti, si esibiranno tutti per la prima volta al cospetto del pubblico da casa che per la prima volta potrà ascoltare le canzoni.

Si tratta di una serata particolarmente lunga, alla quale, come da tradizione, non mancheranno gli ospiti.

Per la prima serata di questa edizione è stata annunciata la presenza di Andrea Bocelli, che salirà sul palco in compagnia del figlio.

Poi ancora nel corso della prima serata potremo cantare anche sulle note dei brani di Giorgia, che in passato ha partecipato al Festival.

Tra i super-ospiti della prima serata ci sarà anche Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, i due co-conduttori della passata edizione della kermesse musicale, che torneranno all’Ariston per fare un ‘in bocca al lupo’ ai nuovi timonieri di questa edizione.

Anche quest’anno non ci saranno eliminazioni per i cantanti in gara. Parteciperanno, quindi, tutti, alla serata finale di sabato 9 febbraio. Un’altra novità riguarda l’accorpamento delle due ‘Nuove proposte’ nella categoria Big del Festival.

Questa, come abbiamo detto, canteranno tutti i 24 artisti in gara per la prima volta.

Mercoledì 6 e giovedì 7 il pubblico potrà ascoltare 12 brani ogni sera, mentre venerdì 8 sarà la volta dei duetti dove ogni artista presenterà il suo pezzo insieme ad un ospite.

La serata finale invece, al termine della quale sarà decretata la canzone vincitrice di Sanremo, è prevista sabato 9 febbraio.

Oltre agli ospiti della prima serata a Sanremo 2019 arriveranno anche Riccardo Cocciante, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia e Marco Mengoni, Luciano Ligabue, Alessandra Amoroso, Elisa e Antonello Venditti, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi.

Ci sarà spazio per il PrimaFestival che andrà ndrà in onda anche durante le serate di Sanremo subito dopo il Tg 1. Condotto da Anna Ferzetti e Simone Montedoro sarà una diretta dal red carpet dell’Ariston.

Non poteva mancare anche il Dopofestival che inizierà subito dopo la chiusura delle serate all’Ariston. In diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo sarà condotto da Rocco Papaleo, l’attrice Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto.

Durante una delle serate, verrà consegnato anche un premio alla carriera. A quattro anni dalla sua scomparsa il Comune di Sanremo ha deciso di attribuire il Premio alla carriera Città di Sanremo a Pino Daniele in quanto “ha saputo imporsi come figura di spicco e completa nel panorama della canzone d’autore italiana, mantenendo un legame fortissimo con la tradizione napoletana e guardando sempre con coraggio artistico e curiosità alle musiche del mondo”.

Oggi, durante la conferenza dela prima giornata, è stato ricordato, con un cloroso applauso il conduttore Rai che oggi avrebbe compiuto 61 anni, Fabrizio Frizzi.