Al via il 14° Premio Fotografico Nicali-Iren a Genova

Stelle nello Sport celebra lo sport e i giovani talenti con creatività e passione fotografica

Genova si prepara ad ospitare la 14° edizione del Premio Fotografico “Nicali-Iren”, organizzato nell’ambito della 27° stagione di Stelle nello Sport, con il consolidato sostegno di Iren Luce Gas e Servizi. L’iniziativa mantiene viva la memoria di Carlo Antonio Nicali, storico presidente del Coni provinciale, valorizzando i valori dello sport in tutte le età e abilità.

Il concorso mette al centro la capacità dello sport di unire, ispirare e creare emozioni, raccontata attraverso l’obiettivo fotografico. Ogni anno, centinaia di scatti catturano momenti di impegno, gioia e dedizione degli atleti, dai più giovani ai praticanti senior, evidenziando quanto l’attività sportiva migliori la qualità della vita e favorisca la coesione sociale.

Un’occasione per fotografi di ogni livello

Il Premio Nicali-Iren si rivolge a tutti gli appassionati di sport della Liguria: atleti, allenatori, dirigenti, familiari e semplici amatori possono partecipare senza necessità di esperienza professionale. I soggetti delle fotografie spaziano dalle competizioni agonistiche ai gesti quotidiani, dai sorrisi dei giovani all’impegno dei praticanti più maturi.

Ogni concorrente può inviare fino a tre fotografie all’indirizzo foto@stellenellosport.com entro il 16 marzo 2026. Le immagini verranno successivamente pubblicate a partire dal 17 marzo sulla pagina Facebook ufficiale di “Stelle nello Sport”.

Giuria e votazioni del pubblico

Le fotografie saranno valutate sia dal pubblico tramite “like” sulla pagina Facebook, sia da una Giuria di Qualità composta da esperti del settore sportivo e fotografico. I dieci scatti più votati e i dieci selezionati dalla giuria riceveranno premi e riconoscimenti, celebrando così sia il talento creativo dei partecipanti sia l’impatto emotivo delle immagini sul pubblico.

Tutti gli autori selezionati riceveranno una sacca personalizzata Iren Luce Gas e Servizi, oltre a numerosi gadget e bonus. Ai primi tre classificati delle due graduatorie saranno assegnati premi speciali, tra cui un viaggio GNV verso Sardegna o Sicilia, un premio IrenGO, un “Bellavita Pack Experience”, prodotti Panarello, un voucher GeRent Travel da 200 euro e uno Smart Watch.

Lo sport raccontato attraverso l’obiettivo

Dal 2013, il Premio Nicali-Iren ha coinvolto un ampio spettro del mondo sportivo ligure e nazionale, comprendendo 49 Federazioni, 14 Discipline Associate, 14 Enti di Promozione Sportiva e 19 Associazioni Benemerite del Coni. Le fotografie più apprezzate catturano la tecnica, la determinazione, la gioia della vittoria, la delusione della sconfitta e, in generale, il piacere di praticare sport.

Il concorso rappresenta un ponte tra sport, creatività e comunità, offrendo a chiunque la possibilità di raccontare storie sportive autentiche attraverso l’arte fotografica. Le immagini selezionate contribuiscono a diffondere i valori di impegno, fair play e inclusione, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di crescita personale e sociale.

