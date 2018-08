Al Soleluna Village l’Art Battle tra Genova e Albissola Marina

Questa sera ad Albissola Marina si svolge un evento organizzato da: Soleluna Village e Art Battle alle ore 21.00.

Una vera e propria battaglia artistica tra Genova ed Albissola Marina a polpi di pennello… su tela.

Cristina Sanfelice, produttrice per l’Italia dell’evento, ci racconta come si svolgerà l’Art Battle di stasera e quali saranno gli artisti in gara:

“Sono la prima produttrice di Art Battle in Italia. Dopo un inverno a Genova al Teatro della Tosse, Art Battle, il più grande Torneo al Mondo di pittura competitva dal vivo, nato 15 anni fa in Canada, sarà presente anche ad Agosto, dopo Giugno e Luglio, ad Albisola Marina. E Stasera vi accompagnerò con DJ Nigma durante la battaglia artistica, per chiudere un Agosto Artistico!

In 3 turni da 20 minuti verranno dipinti 12 capolavori che nasceranno davanti al pubblico, che voterà dopo ogni round, il proprio preferito.

Un pubblico attivo non passivo che sarà travolto dall’arte e dalla musica!

Arte, fun, dance, pubblico e artisti che interagiscono. Art Battle è unica.

Tutto questo aspettando la finale del 1° torneo, entro ottobre 2018, a Genova. Genova e la Liguria sono entrate in un contesto internazionale!”

Ecco i nomi al completo dei 12 artisti che saranno presenti stasera al SoleLuna Village:

Beppe Beltramini, Rossella Bisazza, Mariella Tissone, Cesare Canuti, Adamo Monteleone, Arianna Mariano, Monica Porro, Hellen Telander, Alexandre Mora Sverzut, Monica Pellizzari, Corrado Leoni e Nataliya Teslenko.

Prezzo entrata 31 agosto 2018: ticket 10 euro consumazione inclusa.

Laura Candelo

Per maggiori info, è possibile consultare:

www.artbattle.com; Facebook: https://www.facebook.com/events/2150531331855547/?active_tab=discussion