Al Porto di Lavagna è iniziata ufficialmente la stagione primavera-estate. Grazie alle feste di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio in porto sono ripartite a pieno regime le attività nautiche e si è registrato anche un buon numero di presenze, tra visitatori, turisti e diportisti.

In questo periodo si sono registrati oltre 1.350 barche presenti in porto – una copertura circa del 90% dei posti disponibili – 700 automobili che hanno riempito parcheggi e box, per oltre un migliaio di persone, assistite dai lavoratori del porto che stanno dando il via alla nuova stagione.

Il Porto è un punto di riferimento importante per la città di Lavagna sempre più attrattivo, non solo dal punto di vista nautico ma anche turistico.

“La pioggia, in particolare sotto Pasqua, non ha fermato i frequentatori del Porto e la stagione è partita bene” afferma Claudio Arvigo, direttore del Porto di Lavagna.

“Abbiamo lavorato molto, siamo contenti. Le presenze sono state numerose e molti hanno scelto questi giorni per fare una fine manutenzione o prendere già il mare. Siamo soddisfatti dell’entusiasmo di così tante persone che tornano a Lavagna e hanno sempre piacere di uscire in barca appena possibile” continua Arvigo.

“Dopo le vacanze pasquali e il ponte del primo maggio ci attendiamo un mese di maggio più calmo. Le persone sono alle prese con comunioni, cresime, attività scolastiche e lavorative, campionati sportivi ancora aperti.

Poi, dal ponte del 2 giugno in poi, prenderà il via la stagione estiva vera e propria. Noi siamo pronti ad accogliere tutti. Nel frattempo stiamo ricevendo moltissime conferme, soprattutto dai proprietari di piccole barche che considerano il Porto di Lavagna il loro luogo ideale”.