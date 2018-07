Al Porto Antico sabato Caparezza e domenica Gezmataz Festival

Sabato 21 luglio proseguono il Goa-Boa Festival all’Arena del Mare e il Gezmataz Festival & Workshop in Piazza delle Feste.

Sarà Caparezza, sabato 21 luglio, a far vibrare l’Arena del Mare con una delle tappe più attese del tour di presentazione del suo nuovo album “Prisoner 709”.

Il concerto si preannuncia uno degli appuntamenti più seguiti di questa edizione del Goa-Boa Festival e segna il ritorno a Genova di un’artista davvero molto amato e seguito dal pubblico.

Il rapper pugliese sarà come sempre energico e particolarmente ricco di sorprese, anche nella scenografia, con un concerto in cui alternerà brani dall’ultimo album e classici come “Fuori dal tunnel”, “Legalize The Premier” e “Vieni a ballare in Puglia”.

Ad aprire la serata sarà Mudimbi, il rapper premiato al Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte” grazie alla sua hit “Il Mago”.

Location: Arena del Mare; orario: apertura cancelli ore 18:30. Organizzatore: Associazione Culturale Psyco

Biglietti: Posto Unico in Piedi al prezzo di € 28,75 con prevendita: Goa-Boa Biglietti.

Goa-Boa Festival 2018 prosegue domenica 22 luglio con il rap di Tedua e si concluderà mercoledì 25 con la musica di Coez.

In Piazza delle Feste, invece, prosegue il Gezmataz Festival & Workshop con il concerto in esclusiva italiana della cantante jazz portoghese Maria João, artista conosciuta per la sua duttilità vocale e le sue capacità di improvvisazione che mescola jazz, musica folk, avant-garde ed elettronica.

Maria Joao presenterà la sua nuova avventura musicale, l’album “The Ogre”, in cui con una formazione inusuale ed un approccio fuori dagli schemi trasporta l’ascoltatore attraverso il mondo dei suoni, incrociando quelli digitali con quelli analogici.

Sul palco con Maria Joao (voce) ci saranno João Nuno Farinha (fender rhodes/synthesizers) e André Nascimento (laptop/elettronica).

Orario: 21:30: organizzatore: Associazione Culturale Gezmataz.

Biglietto: posto unico seduti al prezzo di € 18,00 – Abbonamento per tre serate € 40,00. Prevendite: Happyticket.

In fascia preserale, sul Palco Millo nuovo appuntamento con le improvvisazioni jazz curate in collaborazione con il Count Basie Jazz Club.

Gezmataz Festival & Workshop proseguirà domenica 22 luglio con il progetto Sound Landing, concerto – ad ingresso libero – dedicato agli allievi e ai docenti del workshop targato Gezmataz che quest’anno ha visto la partecipazione di Diana Torto, Marco Tindiglia, Furio Di Castri e Rodolfo Cervetto.

Genova Porto Antico EstateSpettacolo è un’iniziativa per la città promossa e coordinata da Porto Antico di Genova S.p.A. con la co-organizzazione del Comune di Genova.

