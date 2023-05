Al Porto Antico da venerdì 19 torna Festa dello Sport

Una vera e propria festa con 100 discipline, 140 eventi, 4 palchi e aree dedicate

Presentata ieri pomeriggio presso la Rosa dei Venti al Porto Antico di Genova l’edizione 2023 della Festa dello Sport.

Con 100 discipline, 140 eventi, 4 palchi dal 19 al 21 maggio, la Festa dello Sport trasforma tutta l’area del Porto Antico in un villaggio sportivo estremamente colorato e dinamico e affacciato sul mare.

La formula sarà quella di sempre, collaudata e vincente: “Scegli, prova e divertiti!”.

Organizzata da Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport, con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Sport e Salute SpA, Coni Liguria e Fondazione Carige, la Festa è realizzata in collaborazione con Uisp, Consorzio Sociale Agorà e oltre 200 Federazioni e Associazioni sportive.

Tutte le aree del Porto Antico, da Calata Falcone Borsellino e Piazza Caricamento a Piazzale Mandraccio, dall’area di Porta Siberia fino ad arrivare a Calata Gadda, passando per i Magazzini del Cotone (nelle aree esterne e all’interno dei moduli) ospiteranno 100 differenti discipline sportive, con prove libere e disponibili a titolo completamente gratuito.

Davvero stimolante il Passaporto dello Sport , divertente strumento che permetterà di raccogliere timbri per ogni attività sportiva svolta, bambini e ragazzi potranno andare ovunque alla scoperta delle attività preferite.

Istruttori qualificati saranno a disposizione per garantire la massima sicurezza nello svolgimento delle attività.

Fra uno sport e l’altro, scoprendo il piacere della condivisione e correndo per conquistare l’Attestato di partecipazione e i vari gadget sempre molto ambiti, tutti gli sportivi, indipendentemente dall’età e dall’abilità, avranno l’opportunità di trascorrere tre giornate all’insegna della spensieratezza scoprendo il valore dello sport e dei suoi principi fondamentali.

Le discipline della Festa spazieranno quest’anno dalla pallavolo al calcio, dal basket al tennis, dalle bocce alla ginnastica.

Ancora rugby, canottaggio, vela, apnea, scherma, badminton, baseball, tiro con l’arco, atletica leggera, sport equestri, giochi della mente, judo, ju jitsu e karate, kung fu, tennis tavolo e il debutto del gioco senza età per eccellenza, il Subbuteo.

Novità assoluta per la Festa l’iniziativa del Comando Militare Esercito “Liguria” che allestirà in Piazza Caricamento un percorso military fitness in cui i visitatori potranno cimentarsi, sotto gli occhi attenti degli istruttori del 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore” di Siena, in esercizi dinamici e aerobici con zaino.

Il circuito consiste in una serie di ostacoli verticali e orizzontali, nell’ambito di un percorso caratterizzato da difficoltà crescenti che richiamano l’addestramento tattico/operativo, da superare in movimento, combinando doti di velocità e agilità.

“La Festa dello Sport è entrata a pieno diritto negli appuntamenti imprescindibili di Genova – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando – Sono diciannove edizioni di crescita continua, i numeri del 2023 sono da record, con 100 discipline sportive e 200 tra federazioni e associazioni coinvolte. Quello che offriamo è davvero un evento unico e straordinario, nel più autentico spirito decoubertiano.

La Festa dello sport rappresenta quest’anno il prologo di un grande evento che proietta la nostra città nello scenario sportivo internazionale “The Ocean Race – The Grand finale” e un assaggio dello spirito che permeerà Genova nel 2024 quando il capoluogo ligure sarà Capitale europea dello sport.”

Anteprima della Festa sarà il Galà delle Stelle, la tradizionale “Notte degli Oscar dello sport ligure” che si terrà giovedì sera nella magnifica cornice della Sala Grecale ai Magazzini del Cotone (ingresso libero con prenotazione obbligatoria a info@stellenellosport.com).

Il venerdì sarà il giorno delle scuole: alle ore 9:15 inaugurazione ufficiale sul palco di piazzale Mandraccio, per poi correre con la 20° edizione della Baby Maratona.

In Piazza delle Feste andrà in scena l’Olimpiade delle Scuole con un percorso polisportivo promosso da Stelle nello Sport e Coni Liguria.

In palinsesto anche il Palio remiero delle scuole organizzato dalla Ficsf e i giochi studenteschi di calcio, volley, basket, tennis tavolo, atletica, tiro con l’arco e canottaggio.

Appuntamento confermato, sabato pomeriggio alle ore 14:00 con la Festa della Ginnastica in Piazza delle Feste, seguito alle 16:30 dall’Auxilium day mentre ritorna alla sera la Notte Magica delle Stelle, con le esibizioni spettacolari della danza sportiva Fids e della Ginnastica Andrea Doria e la musica coinvolgente dei Buio Pesto.

Domenica a partire dalle ore 9:30 i riflettori saranno puntati su Il Miglio Blu, gara podistica competitiva di Km 1,609 intorno ai Magazzini del Cotone, organizzata da Team 42195 cui seguirà il Minimiglio, la versione della gara dedicata ai piccoli runner a cura di UISP, con un percorso ridotto a misura di bambino, in un trionfo di entusiasmo dei piccoli e dei loro sostenitori.

Domenica ancora all’insegna degli eventi con Piazza delle Feste invasa da giovani pattinatori e danzatrici.

Numerose saranno le “stelle” sportive che parteciperanno alla Festa. Dal palco del galà a quello dell’inaugurazione sfileranno due icone dello sport italiano quali Silvia Salis e Salvatore Sanzo, il campione della scherma Pietro Torre e i talenti della ginnastica Riccardo Villa e Caterina Gaddi. Sabato alle ore 11:00 premieranno i vincitori del concorso scolastico “Il Bello dello Sport” tre campioni del calibro di Alberto Razzetti (nuoto), Francesco Bocciardo (nuoto paralimpico) e Matteo Sericano (vela).

Sul campo da tennis giocherà Alessandro Ceppellini, portacolori del Park Tennis Genova mentre domenica saranno Gian Filippo Mirabile (paralimpico di canottaggio) e Christian Puggioni (ex portiere della Sampdoria) a scendere in campo. Novità di questa edizione anche il “Torneo di Calcio Gabbia” promosso da Operazione Nostalgia con la presenza di due Legends rossoblucerchiate sabato presso i campi Decathlon.

Grazie alla collaborazione di Ecopneus, quest’anno UISP allestirà un campo da basket in Calata Gadda e una pista di atletica di 60 metri all’esterno dei Magazzini del Cotone, realizzati con materiali ricavati dal riciclo di pneumatici fuori uso, sui quali si alterneranno attività, tornei e allenamenti per tutti.

Sempre a tema sostenibilità l’attività organizzata per domenica alle 14:30 da Amiu: una gara di plogging, disciplina eco-friendly che consiste nel raccogliere i rifiuti trovati sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging all’aria aperta.

Anno dopo anno, la Festa dello Sport appassiona sempre di più anche gli adulti, che da semplici accompagnatori dei piccoli sono ormai diventati anche protagonisti di alcuni settori a loro riservati: fra gli altri, ci saranno lezioni di fitness per tutti sul Palco Fitness in Calata Falcone Borsellino, mentre l‘oasi perfetta dell’Isola delle Chiatte sarà interamente dedicata alle discipline olistiche.

Ma la Festa dello sport vuol dire anche… spettacoli per tutti.

Oltre alle varie attività sportive, sui quattro palchi sempre attivi (Palco Mandraccio, Piazza delle Feste, Palco Fitness e Palco Olistico sull’Isola delle Chiatte) si susseguiranno a rotazione continua esibizioni sportive, lezioni, dimostrazioni, presentazioni, premiazioni, per una non stop di eventi organizzati da società sportive, federazioni, palestre, scuole di danza.

Festa dello Sport sarà anche la vetrina perfetta delle tante realtà che si occupano di sport e formazione, rivolte ai più giovani e non solo: proseguirà il progressivo percorso di avvicinamento all’attesissimo “Grand Finale” della regata velica internazionale The Ocean Race, con una splendida area dedicata alla vela promossa dalla Primazona Fiv, si parlerà di Genova Capitale europea dello Sport 2024 con un appuntamento domenica ore 12:30 sul Palco al Mandraccio. Sarà presente il progetto Orientamenti, sempre in prima linea quando si parla di ragazzi e della loro crescita.

E, come di consueto, la Festa non dimenticherà la solidarietà e l’attenzione per il prossimo, offrendo un aiuto concreto alla Fondazione Gigi Ghirotti.

I volontari guidati dal Prof. Henriquet raccoglieranno fondi grazie alla Lotteria delle Stelle, tra tutti i partecipanti alla Festa dello Sport ci sarà il fortunato vincitore di una crociera Msc per due persone.

Una Festa sempre più inclusiva grazie a tante realtà coinvolte dal progetto SportAbility: dallo Young Athletes Program (YAP) di Special Olympics con le attività rivolte a bambini con e senza disabilità all’insegna dell’inclusione e dell’integrazione (venerdì mattina), alla Jet Ski Therapy con il sette volte campione del mondo Fabio Incorvaia (sabato tutto il giorno). Sul campo di calcio allestito dalla Lega Nazionale Dilettanti Liguria saranno ben due i tornei di calcio integrato (sabato e domenica mattina) e come sempre saranno protagonisti sul palco e i campi i campioni di Bic Genova e Insuperabili.

“Anche quest’anno grazie a un evento così prestigioso e ormai radicato sul territorio potremo celebrare lo sport in tutte le sue forme e declinazioni, sottolineandone la straordinaria valenza educativa, sociale e culturale”, commenta l’assessore allo sport di Regione Liguria Simona Ferro.

“La Festa dello Sport è anche un momento unico per migliaia di bambini e ragazzi che possono scegliere in assoluta libertà le discipline in cui cimentarsi per un giorno o magari per tutta la vita. Tengo a sottolineare che la realizzazione di un evento con numeri e spazi simili non sarebbe possibile senza un eccezionale lavoro di squadra tra Porto Antico di Genova Spa, Stelle Nello Sport e tutti gli enti, le istituzioni, le società e i partner coinvolti”.

“Sarà una Festa come sempre straordinaria” – evidenzia Alessandra Bianchi, assessore allo sport e turismo del Comune di Genova – “Un evento che aspettiamo con trepidazione e che anno dopo anno cresce sempre di più. Una festa che coinvolge tantissimi giovani ed è una preziosa promozione dello sport e dei suoi valori. Complimenti a Porto Antico e Stelle nello Sport per questo straordinario gioco di squadra che permette di valorizzare l’attività di enti e federazioni e si mette al servizio di altre importanti iniziative quali The Ocean Race e Genova 2024. Vivremo la partenza da Newport della mitica regata che compie il giro del mondo proprio domenica sera nel cuore della Festa dello Sport e, sempre domenica alle 12:30, vivremo anche un momento di approfondimento con tanti sportivi e campioni per iniziare il conto alla rovescia verso il 2024, anno in cui Genova sarà Capitale europea dello sport”.

“Se il Porto Antico è lo spazio vitale in cui tutti possono trovare ogni giorno, a qualsiasi ora, qualcosa di interessante da fare e da vedere – sono le parole di Luisella Tealdi, Responsabile Eventi della società Porto Antico di Genova – la Festa dello Sport è l’evento che ogni anno “celebra” la sportività dei genovesi, è LA Festa che dedichiamo a tutti i bambini e i ragazzi che amano lo sport e il sano divertimento, e a tutti gli adulti che vediamo allenarsi, tutti i giorni, sotto il Bigo, lungo i Magazzini del Cotone, fra le palme e le panchine dei nostri spazi unici al mondo”.

“Ogni anno la Festa è sempre più grande e la dimostrazione arriva subito con uno speciale venerdì caratterizzato dal record di partecipazione delle scuole”, sottolinea Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. “Con l’anticipo del Galà delle Stelle al giovedì, saranno ben quattro le serate di eventi con il ritorno della Notte Magica il sabato e la grande chiusura di domenica sera con la diretta della partenza di The Ocean Race da Newport. Un mix di eventi, attività ed esibizioni che rende la festa di tutti e per tutti. Siamo orgogliosi di questo evento che per Stelle nello Sport rappresenta la tappa più prestigiosa in un percorso che dura tutto l’anno e non si ferma mai”

La Festa dello Sport sarà aperta a tutto il pubblico, con ingresso libero, venerdì 19 maggio dalle ore 09.00 alle ore 19.00, sabato 20 e domenica 21 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Il Passaporto dello sport, per tutti i bambini, sarà in distribuzione gratuita all’Infopoint della Festa, in piazzale Mandraccio, nelle giornate di sabato e domenica.