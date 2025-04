Al Circuito SIVORI la proiezione del film “Tofu in Japan” di Mitsuhiro Mihara

Al Circuito SIVORI la proiezione del film “Tofu in Japan”, al termine nel foyer viene servita una tazza di tè fumante accompagnata da biscotti

TOFU IN JAPAN di Mitsuhiro Mihara Con Tatsuya Fuji. Kumiko Aso, Kuni Nakamura, Akama Mariko (Giappone 2023, 119’) Biglietto: 7€ consumazione inclusa (a fine proiezione nel foyer del cinema) Informazioni 010/583261 – 010/5532054 |info@circuitocinema.it | www.circuitocinemagenova.com

La rassegna “Al cinema con tè” martedì 8 aprile 2025, alle ore 15.30, prosegue al Sivori di Genova (salita S. Caterina 54 r., tel. 010 5532054) con la proiezione del film “Tofu in Japan” di Mitsuhiro Mihara. Al termine, nel foyer viene servita una tazza di tè fumante accompagnata da biscotti, come nella migliore tradizione inglese. I posti per la combinazione film e tè sono limitati. Consigliato l’acquisto in prevendita on line o al botteghino. Il prezzo è 7 euro consumazione inclusa.

“Tofu in Japan” racconta la storia di Tatsuo Takano, un anziano signore che ha dedicato l’esistenza al perfezionamento nella preparazione del tofu, ottenendo un risultato di qualità sopraffina, ricercatissimo per la leggerezza e il particolare sapore, a differenza di quello insulso del supermercato. Lavora nel suo umile negozietto a Onomichi, nella prefettura di Hiroshima, dove lo aiuta la figlia Haru.

Un giorno, spinto dagli amici di quartiere, Tatsuo decide che è venuto il momento che Haru, rimasta prematuramente vedova, si sposi di nuovo: decide quindi, all’insaputa della figlia, di valutare dei pretendenti da presentarle, simulando un incontro spontaneo. Nel frattempo, Tatsuo conosce Fumie, anche lei reduce del disastro atomico di Hiroshima del 1945, e tra i due nasce un’amicizia che forse nasconde l’inizio di una complicità.

La rassegna prosegue con “Itaca-Il ritorno” di Uberto Pasolini (15 aprile), “Flow – Un mondo da salvare” di Gints Zibalodis (22 aprile), “Il mio giardino persiano” di Maryam Moghaddam (II) e Bentash Sanaeeha (29 aprile), “Follemente” di Paolo Genovese (6 maggio), “Lee Miller” di Ellen Kuras (13 maggio), “L’orchestra stonata” di Emmanuel Courcol (20 maggio) e “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini (27 maggio).

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 15 aprile 2025

ITACA – IL RITORNO

di Uberto Pasolini

Con Ralph Fiennes. Juliette Binoche, Tom Rhys Harries, Charlie Plummer

(Francia-Grecia-Italia-Gran Bretyagna 2024, 116’)

Martedì 22 aprile 2025

FLOW

di Gints Zilbalodis

(Belgio-Lettonia-Francia 2024, 84’)

Martedì 29 aprile 2025

IL MIO GIARDINO PERSIANO

di Maryam Moghaddam (II), Bentash Sanaeeha

Con Lili Farhadpour, Esmaeel Mehrabi, Mohammed Heidari (II)

(Iran-Francia-Svezia-Germania 2024, 97’)

Martedì 6 maggio 2025

FOLLEMENTE

di Paolo Genovese

Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Rocco Papaleo, Maria Chiara Giannetta, Emanuela Fanelli, Marco Giallini, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria, Maurizio Lastrico

(Italia 2025, 97’)

Martedì 13 maggio 2025

LEE MILLER

di Ellen Kuras

Con Kate Winsle, Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Josh O’Connor

(Gran Bretagna-Usa 2024, 116’)

Martedì 20 maggio 2025

L’ORCHESTRA STONATA

di Emmanuel Courcol

Con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé

(Francia 2024, 103’)

Martedì 27 maggio 2025

LE ASSAGGIATRICI

di Silvio Soldini

Con Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Nicolò Pasetti, Marco Boriero

(Italia-Belgio-Svizzera 2025, 123’)