Al Cinema Odeon il 50° anniversario di The Rocky Horror Picture Show in versione restaurata 4K

Un cult immortale che trasforma la sala in palcoscenico

Da lunedì 27 a mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 21.30, il Cinema Odeon di corso Buenos Aires 83 celebra il 50° anniversario di uno dei film più iconici della storia del cinema: The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman, interpretato da Tim Curry, Susan Sarandon e Barry Bostwick, con musiche e canzoni originali di Richard O’Brien.

L’opera, vietata ai minori di 14 anni, sarà proiettata in versione originale inglese con sottotitoli italiani, nel nuovo restauro in 4K curato e distribuito dalla Cineteca di Bologna.

La pellicola, che dal 1975 non ha mai smesso di essere distribuita nelle sale, torna a Genova per un evento speciale dove lo spettacolo si vive anche tra il pubblico. Gli spettatori, come da tradizione, sono invitati a partecipare indossando calze a rete, boa di struzzo, papillon luccicanti o qualsiasi dettaglio che richiami i personaggi del film, recitando le battute e ballando sulle note delle iconiche canzoni.

Ad esaurimento, saranno inoltre distribuiti tatuaggi idrosolubili dedicati al cinquantenario del film, per un’esperienza ancora più immersiva.

Dalle origini teatrali al mito del grande schermo

Il successo di The Rocky Horror Picture Show nasce da un’idea di Richard O’Brien, che all’inizio degli anni Settanta scrive di getto il copione e le musiche, ispirandosi ai B-movie horror e fantascientifici. Con la regia teatrale di Jim Sharman, il 16 giugno 1973 debutta al Royal Court Theatre di Londra The Rocky Horror Show, un musical travolgente che invita alla liberazione dei desideri e alla trasgressione dei limiti sociali.

Il personaggio di Frank-N-Furter, scienziato alieno e seducente protagonista, diventa simbolo della fluidità di genere e dell’accettazione della propria identità. Con tacchi, corsetto e calze a rete, incarna la rottura delle convenzioni e la libertà di essere se stessi, temi rivoluzionari per l’epoca e oggi più attuali che mai.

Il successo teatrale porta alla trasposizione cinematografica, mantenendo quasi intatto il cast originale. Accanto ai veterani O’Brien e Curry si aggiungono Barry Bostwick e una giovanissima Susan Sarandon, che interpretano una coppia catapultata nel folle universo di Frank-N-Furter.

Nonostante un iniziale flop al botteghino, il film diventa presto un fenomeno di culto mondiale grazie alle proiezioni di mezzanotte, dove il pubblico partecipa attivamente cantando e ballando. Da allora, The Rocky Horror Picture Show è il film con la più lunga permanenza nelle sale cinematografiche della storia, un’esperienza interattiva che unisce generazioni e celebra la libertà di espressione.

Un evento speciale al Cinema Odeon di Genova

Le proiezioni genovesi al Circuito Odeon rappresentano un’occasione imperdibile per riscoprire un classico intramontabile nel suo splendore visivo rinnovato dal restauro in 4K.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno dei main sponsor del Circuito: BPER Banca, impegnata nella promozione culturale e delle imprese liguri, e Santagostino – La tua salute, che pone al centro innovazione e accessibilità dei servizi sanitari.

Per informazioni e prenotazioni: Cinema Odeon, corso Buenos Aires 83 – Genova, tel. 010 3628298.

