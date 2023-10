Al Cabannun Giardini Dossetti Campomorone il Musical di Emanuele Usai, tratto dalla celebre sitcom degli anni 60 “Vita da strega”

“Stregato” traspone in Musical le vicende

dei giovani sposini Darren e Samantha alle prese con l’ammaliante suocera Endora.

La giovane coppia dovrà lottare per poter difendere il proprio amore nonostante le differenze delle loro origini, umane per Darren e “stregate” per Samantha.

Scritto dalla giovane, ma non per questo inesperta, mano di Emanuele Usai, la Compagnia “I ragazzi del chiostro” con “Il Piccolo Coro il Chiostro” accompagneranno il pubblico in un viaggio fantastico tra pozioni magiche, eccentrici capi ufficio ed esilaranti battibecchi familiari.

Componenti del gruppo:

Compagnia “I ragazzi del Chiostro” e “Il Piccolo Coro il Chiostro” diretti da Tiziana Marasco