Ai Parchi di Nervi, Kómos 29 settembre 2023

Ai Parchi di Nervi arriva Kómos, il 29 settembre 2023 in collaborazione con il liceo “Sandro Pertini” di Genova

Il Kòmos nasce da un’idea del Prof. Francesco Macciò, già docente di Lettere

presso il liceo “Pertini” e viene proposto per la prima volta a Genova. Si tratta di

una manifestazione itinerante che alterna momenti musicali e lettura di testi

poetici. Saranno presenti poeti italiani e stranieri.

L’itinerario prenderà il via dalla Biblioteca Virgilio Brocchi in Via Casotti 1 a partire dalle ore 10,30e si snoderà all’interno dei Parchi di Nervi per concludersi

nell’Aula Magna del Liceo Pertini (Sede di Via Casotti 11A).

La parola Kómos, che allude ai riti dionisiaci dell’antica Grecia in cui si liberavano

energie irrefrenabili, è qui declinata nel poetico, nel coreutico, nel musicale, intendendo la poesia, la parola poetica connessa con la musica e con la danza,

come una forza sovversiva, che non si può imbrigliare, ma colpisce la memoria,

incide, vuole cambiare il mondo.

Il Kòmos di Nervi avrà inizio alle 10,30 di venerdì 29 settembre davanti all’ingresso della Biblioteca “Virgilio Brocchi” e sarà caratterizzato da un corteo poetico-musicale attraverso i Parchi. Ci si incamminerà lungo i sentieri di Villa Gropallo e Villa Saluzzo Serra, dove otto poeti leggeranno ciascuno un testo dei

grandi che hanno cantato la Liguria di terra e di mare.

Sono state selezionate

poesie di Montale, Firpo, Caproni, Campana, Cardarelli, Sbarbaro, Sanguineti.

Il Kòmos si concluderà con un breve reading e un concerto degli studenti del Liceo musicale “Sandro Pertini” di Genova nell’Aula Magna della Sede del liceo in

via Casotti.