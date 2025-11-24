Agguato Antifa, Lega: sinistra che non condanna violenza complice dei violenti

“Sull’agguato sconsiderato degli Antifa violenti con otto agenti rimasti feriti, lanci di sassi e bottiglie di vetro contro i poliziotti, auto e negozi danneggiati e abitanti della Foce in ostaggio, purtroppo non c’è stata una condanna bipartisan.

Se il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e il sindaco Silvia Salis come rappresentanti delle istituzioni, insieme agli esponenti della Lega e del centrodestra, hanno pubblicamente stigmatizzato l’inaccettabile violenza di sabato sera esprimendo la loro solidarietà alle Forze dell’ordine e ai genovesi danneggiati, spiace constatare che al momento dalla sinistra non è stato fatto altrettanto.

Non c’è nessuna ideologia politica che possa giustificare tutto questo e la sinistra che non condanna la violenza appare, quindi, complice dei violenti. In ogni caso, ribadiamo che è necessario il risarcimento dei danni anche da parte degli organizzatori delle manifestazioni di piazza e auspichiamo che i violenti Antifa siano presto puniti con severità.

Non può finire, ancora una volta, a tarallucci e vino come per i fatti del 5 maggio 2024, quando il Centro città fu devastato dai violenti manifestanti che, nonostante le risultanze delle indagini della Digos e la richiesta d’arresto della Procura, non hanno fatto nemmeno un giorno in carcere.

Manifestare è un diritto, la violenza no: va condannata severamente da tutti senza distinguo”.

Lo hanno dichiarato stamane i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana, Armando Biasi.