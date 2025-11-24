Agguato Antifa, FI: basta odio e violenza degli antagonisti contro la Polizia

“Quanto accaduto a Genova Foce lo scorso sabato sera, con la guerriglia urbana scatenata dai manifestanti Antifa che ha portato al ferimento di otto rappresentanti della Polizia e al danneggiamento di numerosi beni privati, è l’ennesima, inaccettabile e violenta dimostrazione d’odio nei confronti dei servitori dello Stato che svolgono il proprio compito con abnegazione e senso del dovere, spesso in condizioni difficili, mettendo a rischio la propria incolumità.

Siamo di fronte, ormai da mesi, all’emergere di un preoccupante clima di tensione organizzata contro le Forze dell’ordine, alimentata da gruppi anarchici e antagonisti: ogni manifestazione, ogni corteo, che si tratti di sedicente antifascismo o di presunta solidarietà pro-Pal, sembra essere diventato il pretesto per commettere violenza e soprattutto per aggredire le Forze dell’ordine, come dimostrano anche le statistiche del Ministero dell’Interno.

Per questo domani, in apertura della seduta di consiglio regionale, chiederò all’assemblea, con un ordine del giorno che mi auguro venga sottoscritto e votato da tutti i gruppi consiliari, di manifestare agli agenti feriti, alle loro famiglie e alle Forze dell’ordine la piena solidarietà e la vicinanza del consiglio regionale per quanto accaduto a Genova Foce, rinnovando la gratitudine per il prezioso servizio svolto a tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e della libertà di tutti”.

Lo ha dichiarato stamane il consigliere regionale Angelo Vaccarezza (FI).