Agguato Antifa, FdI: sostegno alla Polizia e solidarietà ad agenti feriti

“La mia personale vicinanza e il sostegno di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia agli otto agenti di polizia gravemente feriti negli scontri a Genova Foce.

Mi auguro che tutti gli esponenti politici condannino senza se e senza ma la violenza di chi, aizzati da una sinistra ideologica e senza argomenti, devasta le nostre piazze.

Occorre sostenere gli uomini e le donne delle Forze dell’ordine che, con il loro lavoro, ogni giorno garantiscono la sicurezza di noi cittadini.

A loro va, come sempre, il più sentito ringraziamento da parte di Fratelli d’Italia”.

Lo ha dichiarato la capogruppo comunale di Genova Alessandra Bianchi (FdI) in merito all’agguato di sabato sera da parte di diversi Antifa violenti nei pressi di piazza Alimonda alla Foce, dove sono rimasti feriti otto poliziotti e sono stati danneggiati negozi e auto in sosta.

“Quanto accaduto nei pressi di piazza Alimonda a Genova – hanno aggiunto i consiglieri regionali di FdI – è un fatto gravissimo.

Nulla può giustificare aggressioni e devastazioni. È indispensabile una condanna chiara e compatta da parte di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche.

La nostra solidarietà e vicinanza agli agenti feriti e ai cittadini che hanno subìto danni.

Domani in consiglio regionale sottoporremo un documento che condanna gli episodi di violenza avvenuti ed esprime sostegno alle Forze dell’ordine.

Ci auguriamo che tutti firmino il documento. Chi dovesse astenersi o non sottoscriverlo, dimostrerà chiaramente da che parte sta: da quella della violenza o da quella di chi la condanna”.

